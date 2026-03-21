OL : Moussa Niakhaté coûte deux trophées à Lyon

L'Olympique Lyonnais a été sorti de la Ligue Europa par le Celta Vigo 2-0. Une désillusion expliquée en grande partie par l'exclusion précoce de Moussa Niakhaté. C'est la deuxième élimination causée par le roc sénégalais.

La terre s'est écroulée sous les pieds des supporters lyonnais jeudi soir. Ces derniers rêvaient de voir l' Olympique Lyonnais jouer la gagne en Ligue Europa après la première place glanée en phase de ligue. L'épopée attendue n'aura toutefois pas été au-delà du stade des huitièmes. Lyon est tombé sur le Celta Vigo avec une défaite 0-2 lors du match retour au Groupama Stadium. Une rencontre frustrante après la belle manche aller des Gones sur le plan du jeu.

Les deux erreurs fatales de Niakhaté

Pour expliquer cette débâcle, on peut pointer du doigt le coaching raté de Paulo Fonseca. L'attaque est aussi responsable avec les prestations insipides d'Endrick et de Roman Yaremchuk. Cependant, la principale explication réside dans l'exclusion de Moussa Niakhaté à la 19e minute. A 10 contre 11, l'OL n'a pas tenu la distance. Sur le papier, difficile d'en vouloir au solide défenseur central sénégalais. Souvent précieux, rarement décevant, il a commis une simple maladresse. Mais, Pierre Ménès n'est pas aussi tolérant.

L'ancien sniper de Canal+ rappelle que Moussa Niakhaté avait déjà coûté la coupe de France aux Gones cette saison. « Niakhaté fait une très grande saison mais il a quand même plombé deux fois son club dans des moments cruciaux cette année. En ratant le penalty dans la série de tirs au but contre Lens puis en se faisant expulser vraiment bêtement avec une semelle sur la cheville d’un joueur du Celta », a t-il souligné dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. L'OL espère que le défenseur va digérer ce double coup du sort. En difficulté, les Rhodaniens ont plus que jamais besoin de leaders fiables.