Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Tyler Morton est un élément important et malgré l'intérêt des clubs anglais, l'OL compte bien le conserver cet été. Le milieu de terrain tient un discours qui semble similaire.

Il est l’une des bonnes pioches du mercato de l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Pour 10 ME minimum, le club rhodanien s’est offert les services de Tyler Morton, que Liverpool n’utilisait pas et avait déjà prêté par le passé. Cette fois, c’est un transfert définitif pour l’Anglais, qui a décidé de faire le grand saut pour le championnat de France. Grand bien lui en a pris car il a réalisé une première partie de saison parfaite, en dehors de son carton rouge récolté à Rennes s’il faut trouver à redire.

Morton très suivi au mercato

Sa réussite est telle que des clubs anglais (Newcastle, Crystal Palace, West Ham) sont déjà venus aux renseignements en vue d’un transfert l’été prochain. L’OL pourrait être gagnant financièrement, mais l’idée de le voir partir aussi tôt n’est pas dans les plans des dirigeants lyonnais. Et selon ses propos prononcés ce vendredi en conférence de presse, cela ne semble pas non plus être la volonté première de Tyler Morton.

Le milieu de terrain a fait comprendre à quel point il se sentait bien à Lyon, et qu’il appréciait d’être arrivé dans ce club. « J’adore la saison en cours. Il y a encore des choses à améliorer, mais j’apprécie jouer pour l’OL, pour ce club magnifique et ses fans incroyables. C’est un endroit qui me permet de booster ma confiance en moi. C’est un club dans lequel on se sent très vite chez soi. Les fans m’ont très vite fait me sentir bien. L’accueil a été incroyable. Me sentir à l’aise, c’est grâce à ce club incroyable. Tout est fait pour que je me sente bien ici. Le staff, les joueurs, tout le monde fait en sorte que je me sente bien », a livré l’ancien de Liverpool, dont la valeur a doublé en moins d’un an de présence à l’OL.

La fin de la saison sera donc à suivre de près, mais à la vue de discours dithyrambique, Tyler Morton se verrait bien prolonger encore une saison dans le Rhône si la formation de Paulo Fonseca reste sur ces bases.