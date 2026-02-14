ICONSPORT_283307_0187

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

OL14 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
0
Tyler Morton est un élément important et malgré l'intérêt des clubs anglais, l'OL compte bien le conserver cet été. Le milieu de terrain tient un discours qui semble similaire.
Il est l’une des bonnes pioches du mercato de l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Pour 10 ME minimum, le club rhodanien s’est offert les services de Tyler Morton, que Liverpool n’utilisait pas et avait déjà prêté par le passé. Cette fois, c’est un transfert définitif pour l’Anglais, qui a décidé de faire le grand saut pour le championnat de France. Grand bien lui en a pris car il a réalisé une première partie de saison parfaite, en dehors de son carton rouge récolté à Rennes s’il faut trouver à redire.

Morton très suivi au mercato

Sa réussite est telle que des clubs anglais (Newcastle, Crystal Palace, West Ham) sont déjà venus aux renseignements en vue d’un transfert l’été prochain. L’OL pourrait être gagnant financièrement, mais l’idée de le voir partir aussi tôt n’est pas dans les plans des dirigeants lyonnais. Et selon ses propos prononcés ce vendredi en conférence de presse, cela ne semble pas non plus être la volonté première de Tyler Morton.
Le milieu de terrain a fait comprendre à quel point il se sentait bien à Lyon, et qu’il appréciait d’être arrivé dans ce club. « J’adore la saison en cours. Il y a encore des choses à améliorer, mais j’apprécie jouer pour l’OL, pour ce club magnifique et ses fans incroyables. C’est un endroit qui me permet de booster ma confiance en moi. C’est un club dans lequel on se sent très vite chez soi. Les fans m’ont très vite fait me sentir bien. L’accueil a été incroyable. Me sentir à l’aise, c’est grâce à ce club incroyable. Tout est fait pour que je me sente bien ici. Le staff, les joueurs, tout le monde fait en sorte que je me sente bien », a livré l’ancien de Liverpool, dont la valeur a doublé en moins d’un an de présence à l’OL.
La fin de la saison sera donc à suivre de près, mais à la vue de discours dithyrambique, Tyler Morton se verrait bien prolonger encore une saison dans le Rhône si la formation de Paulo Fonseca reste sur ces bases.

Lire aussi

L'OL a un atout en béton pour garder MortonL'OL a un atout en béton pour garder Morton
Coup de gueule européen à l'OL !Coup de gueule européen à l'OL !
0
Articles Recommandés
om de nouveaux investisseurs c est possible la bombe signeee mccourt iconsport 260406 0546 394928
OM

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

ICONSPORT_286628_0063
PSG

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Groupama Stadium OL
Ligue 1

TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Fil Info

14 févr. , 8:20
OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi
14 févr. , 8:00
PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !
14 févr. , 7:10
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
14 févr. , 6:50
TV : OM - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
13 févr. , 23:30
OGC Nice : Jérémie Boga revit après l'enfer
13 févr. , 23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
13 févr. , 23:02
L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes
13 févr. , 23:00
L'OM démonte cette sale rumeur

Derniers commentaires

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Dembele a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Dire ça en publique ne règle pas le problème, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Il a eu tort de le déclarer en public. Sur le fond, Luis Enrique va devoir faire rentrer dans la tête de Doué que depuis la finale de LDC il est retombé dans la qualité de des prestations dans ses gestes et dans ses choix. Il a besoin de retrouver de l'humilité. Pour Kvara, c'est plus des erreurs qu'un pure manque d'altruisme, mais c'est vrai qu'il va devoir aussi repenser son attitude

Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice

Pas évident de composer sans Moreira ni Endrick, mais ça fait quand même moins peur qu'avant, avec Yaremchuk, ou même Nartey qui disait pouvoir jouer au milieu et sur l'aile, Plus que 3 semaines apparemment avant le retour de Fofana ET Nuamah selon Fonseca.. potentiellement des entrées à partir du match contre Lens en CDF ! Ça va apporter une belle profondeur de banc pour le sprint final de fin de saison

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

moi j'avais un copain de mon cousin qui a dit que meme que McCourt il est pas milliardaire, il est billionnaire !!

L'OM démonte cette sale rumeur

Et pendant ce temps les droits de la ligue 1 en danger ni vu ni connu aucun article dessus nasser et son qsg vont rafler les droits de diffusion,petit conflit d'intérêt ça doit arroser grave autour de tout ces dirigeants

PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes

On a 2 gardiens moyen. Le niveau général des gardiens a trop baissé, ils sont incapable d'arrêter les ballons toujours à les repousser. On arrivera à rien avec ses 2 mecs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading