OGC Nice : Jérémie Boga revit après l'enfer

Jérémie Boga a atterri à la Juventus au mercato hivernal. Un transfert indispensable pour l'Ivoirien. Il ne voulait plus jouer avec Nice après une violente altercation avec des supporters. Ce transfert a mis fin à une période terrible pour Boga sur le plan personnel.

Au mois de février, l' OGC Nice a déjà vécu plusieurs saisons en une. Un début prometteur jusqu'à l'automne puis une terrible chute sportive en fin d'année 2025. Une crise qui s'est accompagnée de fortes tensions avec les supporters. L'épisode le plus mémorable est survenu après la défaite à Lorient. Certains fans du club azuréen ont pris à partie les joueurs à leur retour, notamment Terem Moffi et Jérémie Boga. Marqués par l'incident, les deux hommes ont décidé de ne plus reporter le maillot du Gym.

La Juventus m'a sauvé - Jérémie Boga

Ils se sont mis en arrêt maladie pendant deux mois. Au mercato, ils ont été prêtés. Moffi est allé à Porto tandis que Boga a rejoint la Juventus. L'ailier ivoirien devra batailler pour gagner du temps de jeu et garder sa place en sélection pour le Mondial. Ce n'est pas important pour lui. L'ancien joueur de Sassuolo et de l'Atalanta devait absolument quitter Nice pour sa santé mentale et physique.

« Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails, j’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète. Est-ce que la Juventus m’a un peu sauvé ? Oui, ils m’ont sauvé : pour moi, c’était comme une bénédiction. J’étais hors de l’équipe pendant deux mois, et maintenant je suis à la Juventus », a t-il lâché à DAZN Italia. Il lui faut désormais retrouver son meilleur niveau pour espérer s'inscrire sur la durée à Turin.