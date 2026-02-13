ICONSPORT_312967_0069
Jérémie Boga

OGC Nice : Jérémie Boga revit après l'enfer

OGC Nice13 févr. , 23:30
parMehdi Lunay
0
Jérémie Boga a atterri à la Juventus au mercato hivernal. Un transfert indispensable pour l'Ivoirien. Il ne voulait plus jouer avec Nice après une violente altercation avec des supporters. Ce transfert a mis fin à une période terrible pour Boga sur le plan personnel.
Au mois de février, l'OGC Nice a déjà vécu plusieurs saisons en une. Un début prometteur jusqu'à l'automne puis une terrible chute sportive en fin d'année 2025. Une crise qui s'est accompagnée de fortes tensions avec les supporters. L'épisode le plus mémorable est survenu après la défaite à Lorient. Certains fans du club azuréen ont pris à partie les joueurs à leur retour, notamment Terem Moffi et Jérémie Boga. Marqués par l'incident, les deux hommes ont décidé de ne plus reporter le maillot du Gym.
La Juventus m'a sauvé
- Jérémie Boga
Ils se sont mis en arrêt maladie pendant deux mois. Au mercato, ils ont été prêtés. Moffi est allé à Porto tandis que Boga a rejoint la Juventus. L'ailier ivoirien devra batailler pour gagner du temps de jeu et garder sa place en sélection pour le Mondial. Ce n'est pas important pour lui. L'ancien joueur de Sassuolo et de l'Atalanta devait absolument quitter Nice pour sa santé mentale et physique.
« Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails, j’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète. Est-ce que la Juventus m’a un peu sauvé ? Oui, ils m’ont sauvé : pour moi, c’était comme une bénédiction. J’étais hors de l’équipe pendant deux mois, et maintenant je suis à la Juventus », a t-il lâché à DAZN Italia. Il lui faut désormais retrouver son meilleur niveau pour espérer s'inscrire sur la durée à Turin.
J. Boga

J. Boga

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée

ICONSPORT_335689_0123
Ligue 1

L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes

ICONSPORT_289630_0029
OM

L'OM démonte cette sale rumeur

Fil Info

13 févr. , 23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
13 févr. , 23:02
L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes
13 févr. , 23:00
L'OM démonte cette sale rumeur
13 févr. , 22:30
Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice
13 févr. , 22:00
PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes
13 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
13 févr. , 21:40
Samba après la victoire face au PSG : « On est dans la mer… »
13 févr. , 21:22
Beye bloqué par Rennes jusqu'à mardi

Derniers commentaires

Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice

Abner aurait peut être besoin de souffler non ?

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Tu sais lire l article ? Ares en on marre d investir , dans une ligue qui a pas de droit tv forcément c'est pas rentable d investir a perte

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

oui ok et Botafogo et les autres vont rester intact également askip

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Quand on a pas le choix tu est bien obligé

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

c'est pas se rassurer c'est un fait averé Kang et Ares sont mains dans la mains la preuve encore il y a 3 semaines lors de l AG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading