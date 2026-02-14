Igor Tudor entraîneur de Tottenham jusqu'à la fin de saison et c'est tout

Toi tu aurais mieux fait de la fermer…
Dante a un petit coté Aulas je trouve ... dans sa façon de mettre la pression aux arbitres avant le match ^^
Est ce que un des 4 président peut nous prouver ,que le nom et le bureau de Nacer khaleifi existent à BEIN SPORT ? Tous savent que KHALEIFI avait à choisir. entre ces 2 casquettes et il a choisit la présidence du PSG depuis 15 ans . Le lien entre khaleifi et Bein est leur nationalité. Mais ni l'un ne marche sur les pieds de l'autre .
qu'est ce que c'est bon quelqu'un qui répond sans insulte, mais j'air peur que ça le depasse
Beaucoup n'était pas au niveau hier soir Safanov aucun arrêt ,les 2 latéraux au fraises , Pacho se prend un petit pont dans sa surface . A part Vitinha - Dembélé et les rentrants Barcola et Ramos c'était moyen .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🚨 Igor Tudor has signed his short term deal as new Tottenham interim manager. Agreement only valid until June, no option to extend. Future plans include Roberto De Zerbi and Mauricio Pochettino among top candidates. 🎥 More: youtu.be/3RRBV6otPcg