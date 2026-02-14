la juve officialise la prolongation d igor tudor iconsport 260528 0068 394170
Igor Tudor

Igor Tudor entraîneur de Tottenham jusqu'à la fin de saison et c'est tout

Premier League14 févr. , 9:20
parClaude Dautel
0
A la dérive en Premier League, Tottenham a fait un choix étonnant pour finir la saison. Igor Tudor va en effet diriger les Spurs, mais ne restera pas puisque deux autres entraîneurs sont pressentis pour la saison prochaine.
Seizième du classement de Premier League avec une courte marge d'avance sur West Ham, premier relégable, Tottenham a décidé cette semaine de limoger Thomas Frank. Pour le remplacer, et c'est une surprise, les Spurs ont décidé de faire signer un CDD à Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille étant actuellement libre de tout contrat. Sauf que, comme le précise Fabrizio Romano ce samedi, le technicien croate va seulement s'engager jusqu'à la fin de la saison, et n'aura aucune clause pour prolonger son engagement avec le club anglais. Non pas que les dirigeants de Tottenham ne croient pas plus que cela en Tudor, mais c'est surtout qu'ils auraient déjà deux entraîneurs dans le collimateur, dont un n'est pas libre.
En effet, le board de Tottenham pense évidemment à Roberto De Zerbi, qui vient de quitter l'OM, mais aussi et surtout à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin avait mené les Spurs en finale de la Ligue des champions, et tout le monde rêve de la faire revenir à Tottenham sept ans après avoir été licencié et remplacé par José Mourinho. Cependant, Mauricio Pochettino est actuellement le sélectionneur de l'équipe des États-Unis, et il ne sera éventuellement disponible qu'après le Mondial 2026. Du côté des Spurs, on veut donc attendre et c'est pour cela qu'Igor Tudor arrive avec une seule mission, sauver la place de Tottenham en Premier League. Et puis c'est tout. La Cup étant au programme de ce week-end en Angleterre, Igor Tudor pourrait faire ses débuts sur le banc de Tottenham la semaine prochaine...lors du derby contre Arsenal.
0
Derniers commentaires

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Toi tu aurais mieux fait de la fermer…

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Dante a un petit coté Aulas je trouve ... dans sa façon de mettre la pression aux arbitres avant le match ^^

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

Est ce que un des 4 président peut nous prouver ,que le nom et le bureau de Nacer khaleifi existent à BEIN SPORT ? Tous savent que KHALEIFI avait à choisir. entre ces 2 casquettes et il a choisit la présidence du PSG depuis 15 ans . Le lien entre khaleifi et Bein est leur nationalité. Mais ni l'un ne marche sur les pieds de l'autre .

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

qu'est ce que c'est bon quelqu'un qui répond sans insulte, mais j'air peur que ça le depasse

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Beaucoup n'était pas au niveau hier soir Safanov aucun arrêt ,les 2 latéraux au fraises , Pacho se prend un petit pont dans sa surface . A part Vitinha - Dembélé et les rentrants Barcola et Ramos c'était moyen .

