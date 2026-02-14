PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Les déclarations des joueurs à la fin d'un match n'ont aucune valeur- Luis Enrique, entraîneur du PSG
Dembele a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Dire ça en publique ne règle pas le problème, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Il a eu tort de le déclarer en public. Sur le fond, Luis Enrique va devoir faire rentrer dans la tête de Doué que depuis la finale de LDC il est retombé dans la qualité de des prestations dans ses gestes et dans ses choix. Il a besoin de retrouver de l'humilité. Pour Kvara, c'est plus des erreurs qu'un pure manque d'altruisme, mais c'est vrai qu'il va devoir aussi repenser son attitude
Pas évident de composer sans Moreira ni Endrick, mais ça fait quand même moins peur qu'avant, avec Yaremchuk, ou même Nartey qui disait pouvoir jouer au milieu et sur l'aile, Plus que 3 semaines apparemment avant le retour de Fofana ET Nuamah selon Fonseca.. potentiellement des entrées à partir du match contre Lens en CDF ! Ça va apporter une belle profondeur de banc pour le sprint final de fin de saison
moi j'avais un copain de mon cousin qui a dit que meme que McCourt il est pas milliardaire, il est billionnaire !!
Et pendant ce temps les droits de la ligue 1 en danger ni vu ni connu aucun article dessus nasser et son qsg vont rafler les droits de diffusion,petit conflit d'intérêt ça doit arroser grave autour de tout ces dirigeants
On a 2 gardiens moyen. Le niveau général des gardiens a trop baissé, ils sont incapable d'arrêter les ballons toujours à les repousser. On arrivera à rien avec ses 2 mecs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
"Zabarnyi, il est nul. Tu le sais Ousmane, tu le sais !"