PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Ousmane Dembélé a enflammé l'après-match à Rennes en affirmant que certains joueurs du PSG devaient penser un peu plus au collectif. Même si Luis Enrique s'est fâché, le Ballon d'Or visait précisément deux joueurs.

Le Paris Saint-Germain est tombé de haut vendredi soir à Rennes. Et ce ne sont pas les propos d'Ousmane Dembélé au micro du diffuseur de la Ligue 1 qui ont calmé les choses, alors que les champions d'Europe en titre préparent le match aller des barrages face à Monaco. Remettant en cause le comportement qu'il juge trop individualiste de certains de ses coéquipiers en lançant : « On doit jouer pour le club avant de penser à soi-même », le Ballon d'Or 2025 n'a cependant pas cité de nom face aux médias. Mais, selon L'Equipe et Le Parisien, Ousmane Dembélé visait clairement Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Deux joueurs dont les performances individuelles ne sont pas adaptées au jeu que veut pratiquer l'équipe de Luis Enrique et qui lui a permis de gagner la Ligue des champions la saison passée.

Ousmane Dembélé rend fou Luis Enrique

Pour le quotidien sportif, même s'il n'est pas facile de décrypter ce que pense Ousmane Dembélé, Doué et Kvaratskhelia ont des têtes et des attitudes de coupables. « L'ancien Rennais avait été recadré par le Ballon d'Or à quelques reprises face à l'OM le week-end dernier. Il a été d'une maladresse assez confondante devant le but, mais il lui a aussi offert un vrai ballon de but dès l'entame de la deuxième période. Khvitcha Kvaratskhelia ? Le Géorgien n'a pas été beaucoup plus à son avantage face aux Rennais », constate Emery Taisne, journaliste de L'Equipe.

De son côté, Le Parisien n'a aucune certitude, mais balance quand même un peu sur les deux mêmes joueurs. « A-t-il voulu, en glissant à demi-mot qu’une remise en question était nécessaire, stigmatiser un ou plusieurs de ses partenaires ? Si oui, lesquels ? Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia sortis dès l’heure de jeu sans avoir convaincu ? », constate le quotidien après la défaite à Rennes. En tout cas, Luis Enrique a, lui, désamorcé à sa manière, c'est-à-dire, durement, la bombe lancée par Ousmane Dembélé.

Les déclarations des joueurs à la fin d'un match n'ont aucune valeur - Luis Enrique, entraîneur du PSG

Face aux médias, Luis Enrique a balayé cette histoire dans des propos musclés. « Les déclarations des joueurs à la fin du match n’ont aucune valeur. Aucune. Celles des entraîneurs non plus, mais celles des joueurs, vraiment aucune. Je ne vais pas m’exprimer sur la réaction d’un joueur, mais je ne permettrai jamais à aucun joueur d’être au-dessus du club. Ça, c’est clair », a prévenu Luis Enrique, qui ne pensait probablement pas vivre cela quelques jours seulement après le 5-0 contre l'OM.