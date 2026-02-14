ICONSPORT_334081_0029
Jacques Abardonado

OM : Les 22 joueurs convoqués par Abardonado

OM14 févr. , 9:40
parClaude Dautel
0
Pour le match de ce samedi contre Strasbourg, l'entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille a retenu un groupe de 22 joueurs. A noter que Leonardo Balerdi est forfait en raison de son problème d'ORL.
0
