OM : Les 22 joueurs convoqués par Abardonado

Toi tu aurais mieux fait de la fermer…
Dante a un petit coté Aulas je trouve ... dans sa façon de mettre la pression aux arbitres avant le match ^^
Est ce que un des 4 président peut nous prouver ,que le nom et le bureau de Nacer khaleifi existent à BEIN SPORT ? Tous savent que KHALEIFI avait à choisir. entre ces 2 casquettes et il a choisit la présidence du PSG depuis 15 ans . Le lien entre khaleifi et Bein est leur nationalité. Mais ni l'un ne marche sur les pieds de l'autre .
qu'est ce que c'est bon quelqu'un qui répond sans insulte, mais j'air peur que ça le depasse
Beaucoup n'était pas au niveau hier soir Safanov aucun arrêt ,les 2 latéraux au fraises , Pacho se prend un petit pont dans sa surface . A part Vitinha - Dembélé et les rentrants Barcola et Ramos c'était moyen .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMRCSA Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus pour cette rencontre face à Strasbourg 💪