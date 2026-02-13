ICONSPORT_272416_0002 (1)
Stade Vélodrome Marseille

TV : OM - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 113 févr. , 7:00
parAlexis Rose
0
Orphelin de Roberto De Zerbi et sans entraîneur attiré, l’Olympique de Marseille va tenter de sauver ce qui peut encore l’être face à Strasbourg lors de la 22e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OM - Strasbourg ?

Après une semaine très agitée, comme souvent à Marseille, les joueurs de l’OM vont devoir se reconcentrer sur le terrain avec l’ambition de sauver la saison. Pour cela, le club phocéen devra impérativement réaliser un bon résultat face à Strasbourg. Cette rencontre se jouera ce samedi 14 février à 17h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera François Letexier.

Lire aussi

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Sur quelle chaîne suivre OM - Strasbourg ?

Cette affiche entre deux clubs européens comptant pour la 22e journée de championnat sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1, comme la plupart des gros matchs du samedi après-midi.

Les compos probables de OM - Strasbourg :

Lourdement défait sur la pelouse du Parc des Princes face à son ennemi parisien le week-end dernier (0-5), l’OM est de retour dans la crise. Cette semaine, l’entraîneur Roberto De Zerbi a quitté le navire en lâchant son poste d’entraineur. En attendant de savoir qui prendra sa succession, Pancho Abardonado va assurer l’intérim contre Strasbourg. Retombé à la quatrième place de la L1, avec trois points de retard sur l’OL, Marseille va devoir faire un bon résultat devant son public pour continuer à croire au podium. L’OM sera plus ou moins au complet pour ce match.
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Aguerd, Medina, Emerson - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri.
Tombé sur la pelouse du Havre le week-end dernier (1-2) après avoir validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France quelques jours auparavant face à Monaco (3-1), Strasbourg est assez irrégulier. Septième du championnat à une petite longueur des places européennes, le RCSA ira donc à Marseille avec l’ambition de l’emporter dans la tempête pour reprendre sa marche en avant en championnat. Pour ce match, Gary O'Neil sera privé de Doukouré ou Emegha.
La compo probable de Strasbourg : Penders - Mwanga, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panicehlli.

Ligue 1

14 février 2026 à 17:00
Olympique Marseille
17:00
Strasbourg
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0151
OM

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Groupama Stadium OL
Ligue 1

TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

ICONSPORT_272230_0315
Ligue 1

TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

13 févr. , 8:00
Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !
13 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
13 févr. , 7:00
TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 févr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
13 févr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
12 févr. , 23:02
Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid donne une leçon au Barça
12 févr. , 23:00
La recrue qui change la vie de l'ASSE
12 févr. , 22:54
PL : Arsenal surpris par Brentford

Derniers commentaires

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Comme dhab. Depuis que ces gens sont la, c'est un foutoir dingue

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Tu reves toi

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Retablissons la gratuité, en live sur twitch et YouTube, les gens feront des dons si le spectacle est de qualité !

OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais

et alors. 2àmn ne reflete pas un match complet. et au final combien de matchs vous avez gagné par chance cette année en. etant dominés? ca peut arriver a l OM ausssi

L’OM veut virer Pavard, l’Inter dit non merci

tkt occupes toi de ton cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading