TV : OM - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Orphelin de Roberto De Zerbi et sans entraîneur attiré, l’Olympique de Marseille va tenter de sauver ce qui peut encore l’être face à Strasbourg lors de la 22e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OM - Strasbourg ?

samedi 14 février à 17h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera François Letexier. Après une semaine très agitée, comme souvent à Marseille, les joueurs de l’ OM vont devoir se reconcentrer sur le terrain avec l’ambition de sauver la saison. Pour cela, le club phocéen devra impérativement réaliser un bon résultat face à Strasbourg. Cette rencontre se jouera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM - Strasbourg ?

Cette affiche entre deux clubs européens comptant pour la 22e journée de championnat sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1, comme la plupart des gros matchs du samedi après-midi.

Les compos probables de OM - Strasbourg :

Lourdement défait sur la pelouse du Parc des Princes face à son ennemi parisien le week-end dernier (0-5), l’OM est de retour dans la crise. Cette semaine, l’entraîneur Roberto De Zerbi a quitté le navire en lâchant son poste d’entraineur. En attendant de savoir qui prendra sa succession, Pancho Abardonado va assurer l’intérim contre Strasbourg. Retombé à la quatrième place de la L1, avec trois points de retard sur l’OL, Marseille va devoir faire un bon résultat devant son public pour continuer à croire au podium. L’OM sera plus ou moins au complet pour ce match.

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Aguerd, Medina, Emerson - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri.

Tombé sur la pelouse du Havre le week-end dernier (1-2) après avoir validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France quelques jours auparavant face à Monaco (3-1), Strasbourg est assez irrégulier. Septième du championnat à une petite longueur des places européennes, le RCSA ira donc à Marseille avec l’ambition de l’emporter dans la tempête pour reprendre sa marche en avant en championnat. Pour ce match, Gary O'Neil sera privé de Doukouré ou Emegha.

La compo probable de Strasbourg : Penders - Mwanga, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panicehlli.