OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

Frank McCourt sera à Marseille pour le match contre Strasbourg. A l'heure où l'OM pique sa crise, le propriétaire américain veut également régler son compte à Nasser Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi patron du PSG et de Beinsports, c'est impossible

L’unité de propriété existant entre le club français le plus puissant, le PSG, et l’un des principaux diffuseurs audiovisuels, BeIN Media Group, appelle une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics et de l’Autorité de la concurrence. Il faut mettre notre secteur à l’abri de tout soupçon de conflit d’intérêts ou de distorsion concurrentielle. L’épisode récent vécu par Ligue 1+ a donné une illustration concrète du poison qu’une telle situation peut générer si des règles claires ne sont pas édictées », préviennent les signataires, qui ne citent pas leur collègue qatari, mais le visent tout de même très fort. Dans une tribune publiée par Le Monde , signée avec le président de Lens, Rennes et du Havre, Frank McCourt estime que la double casquette de président du PSG et de patron de Beinsports portée par Nasser Al-Khelaifi est insupportable. «», préviennent les signataires, qui ne citent pas leur collègue qatari, mais le visent tout de même très fort.

McCourt risque d'attendre longtemps

Les propriétaires de l'Olympique de Marseille, Rennes, Le Havre et Lens souhaitent désormais que les autorités politiques passent à l'action et prennent des mesures pour corriger tout cela. Et très rapidement. Reste que pour l'instant, si deux sénateurs ont déposé un texte de loi allant dans le sens souhaité par Frank McCourt, ce texte est repoussé de mois en mois. Il est vrai qu'actuellement les élus ont d'autres chats à fouetter que la gestion du football professionnel français.