OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

Frank McCourt sera à Marseille pour le match contre Strasbourg. A l'heure où l'OM pique sa crise, le propriétaire américain veut également régler son compte à Nasser Al-Khelaifi.
Le boss de l'Olympique de Marseille sera au Vélodrome ce samedi après-midi afin d'assister au match contre Strasbourg, lequel se jouera dans un climat forcément tendu. Pour Frank McCourt, il s'agira de montrer son soutien à Pablo Longoria, lequel ne fait plus l'unanimité auprès des supporters, mais également de faire le point sur le dossier Habib Beye. L'Américain a validé les choix des dirigeants de l'OM, mais il veut boucler rapidement le dossier. Mais, le propriétaire du club phocéen veut également profiter de son séjour en France pour avancer sur la création d'une Premier League à la française, Frank McCourt n'en pouvant plus de la Ligue de Football Professionnel et de ceux qui la gèrent. Dans son collimateur aussi, Nasser Al-Khelaifi qui vient de jouer un sale tour à la LFP avec l'histoire des droits du Mondial 2026.

Al-Khelaifi patron du PSG et de Beinsports, c'est impossible

Dans une tribune publiée par Le Monde, signée avec le président de Lens, Rennes et du Havre, Frank McCourt estime que la double casquette de président du PSG et de patron de Beinsports portée par Nasser Al-Khelaifi est insupportable. « L’unité de propriété existant entre le club français le plus puissant, le PSG, et l’un des principaux diffuseurs audiovisuels, BeIN Media Group, appelle une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics et de l’Autorité de la concurrence. Il faut mettre notre secteur à l’abri de tout soupçon de conflit d’intérêts ou de distorsion concurrentielle. L’épisode récent vécu par Ligue 1+ a donné une illustration concrète du poison qu’une telle situation peut générer si des règles claires ne sont pas édictées », préviennent les signataires, qui ne citent pas leur collègue qatari, mais le visent tout de même très fort.

McCourt risque d'attendre longtemps

Les propriétaires de l'Olympique de Marseille, Rennes, Le Havre et Lens souhaitent désormais que les autorités politiques passent à l'action et prennent des mesures pour corriger tout cela. Et très rapidement. Reste que pour l'instant, si deux sénateurs ont déposé un texte de loi allant dans le sens souhaité par Frank McCourt, ce texte est repoussé de mois en mois. Il est vrai qu'actuellement les élus ont d'autres chats à fouetter que la gestion du football professionnel français.

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Dembele a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Dire ça en publique ne règle pas le problème, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Il a eu tort de le déclarer en public. Sur le fond, Luis Enrique va devoir faire rentrer dans la tête de Doué que depuis la finale de LDC il est retombé dans la qualité de des prestations dans ses gestes et dans ses choix. Il a besoin de retrouver de l'humilité. Pour Kvara, c'est plus des erreurs qu'un pure manque d'altruisme, mais c'est vrai qu'il va devoir aussi repenser son attitude

Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice

Pas évident de composer sans Moreira ni Endrick, mais ça fait quand même moins peur qu'avant, avec Yaremchuk, ou même Nartey qui disait pouvoir jouer au milieu et sur l'aile, Plus que 3 semaines apparemment avant le retour de Fofana ET Nuamah selon Fonseca.. potentiellement des entrées à partir du match contre Lens en CDF ! Ça va apporter une belle profondeur de banc pour le sprint final de fin de saison

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

moi j'avais un copain de mon cousin qui a dit que meme que McCourt il est pas milliardaire, il est billionnaire !!

L'OM démonte cette sale rumeur

Et pendant ce temps les droits de la ligue 1 en danger ni vu ni connu aucun article dessus nasser et son qsg vont rafler les droits de diffusion,petit conflit d'intérêt ça doit arroser grave autour de tout ces dirigeants

PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes

On a 2 gardiens moyen. Le niveau général des gardiens a trop baissé, ils sont incapable d'arrêter les ballons toujours à les repousser. On arrivera à rien avec ses 2 mecs

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

