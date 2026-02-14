Le plus gros transfert de l’ASSE déjà en danger

L’AS Saint-Étienne veut plus que jamais rejouer dans l’élite du football français. Pour cela, les Verts auront besoin de pouvoir compter sur leurs meilleurs joueurs. Et c’est là que Chico Lamba déçoit.

L’été dernier, lors du mercato , l’ AS Saint-Étienne a décidé de recruter Chico Lamba en provenance d’Arouca pour près de 6 millions d’euros. Un investissement conséquent pour les Verts, qui attendaient logiquement beaucoup du défenseur central. Problème : Chico Lamba a très souvent été blessé depuis son arrivée dans le Forez.

Une situation préoccupante qui a poussé la direction stéphanoise à recruter, cet hiver, au poste de défenseur. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal ont ainsi débarqué à l’AS Saint-Étienne. De quoi fragiliser un peu plus Chico Lamba.

L'ASSE ne fera aucun cadeau

Julien Le Cardinal, fraîchement débarqué chez les Verts pour 1,5 million d’euros, a récemment indiqué qu’il avait déjà trouvé de bons automatismes avec Mickaël Nadé et qu’il était prêt à évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit si Philippe Montanier avait besoin de lui à ce poste.

Un message limpide envoyé à Chico Lamba, qui va devoir redoubler d’efforts s’il veut regagner sa place dans l’équipe stéphanoise. Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne sera en déplacement du côté de Guingamp. Philippe Montanier sera amené à faire des choix forts en Bretagne.

Les Verts sont actuellement 6es de Ligue 2 mais ne sont pas décrochés dans la course à la montée. La pression est énorme dans cette seconde partie de saison et seuls les meilleurs joueront.

Depuis son arrivée dans le Forez, Chico Lamba n’a disputé que 11 petits matchs. Le Portugais de 22 ans va devoir montrer du caractère afin de mettre tout le monde d’accord. Rien n’est gagné au vu de la concurrence à son poste. Lamba devra surtout enchaîner les performances solides et rester éloigné des blessures. Dans un sprint final où chaque détail comptera pour les Verts, la moindre baisse de régime pourrait lui coûter cher.