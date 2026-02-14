ICONSPORT_268462_0070
Chico Lamba

Le plus gros transfert de l’ASSE déjà en danger

ASSE14 févr. , 9:00
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne veut plus que jamais rejouer dans l’élite du football français. Pour cela, les Verts auront besoin de pouvoir compter sur leurs meilleurs joueurs. Et c’est là que Chico Lamba déçoit.
L’été dernier, lors du mercato, l’AS Saint-Étienne a décidé de recruter Chico Lamba en provenance d’Arouca pour près de 6 millions d’euros. Un investissement conséquent pour les Verts, qui attendaient logiquement beaucoup du défenseur central. Problème : Chico Lamba a très souvent été blessé depuis son arrivée dans le Forez.
Une situation préoccupante qui a poussé la direction stéphanoise à recruter, cet hiver, au poste de défenseur. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal ont ainsi débarqué à l’AS Saint-Étienne. De quoi fragiliser un peu plus Chico Lamba.

L'ASSE ne fera aucun cadeau

Julien Le Cardinal, fraîchement débarqué chez les Verts pour 1,5 million d’euros, a récemment indiqué qu’il avait déjà trouvé de bons automatismes avec Mickaël Nadé et qu’il était prêt à évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit si Philippe Montanier avait besoin de lui à ce poste.
Un message limpide envoyé à Chico Lamba, qui va devoir redoubler d’efforts s’il veut regagner sa place dans l’équipe stéphanoise. Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne sera en déplacement du côté de Guingamp. Philippe Montanier sera amené à faire des choix forts en Bretagne.

Lire aussi

La recrue qui change la vie de l'ASSELa recrue qui change la vie de l'ASSE
Les Verts sont actuellement 6es de Ligue 2 mais ne sont pas décrochés dans la course à la montée. La pression est énorme dans cette seconde partie de saison et seuls les meilleurs joueront.
Depuis son arrivée dans le Forez, Chico Lamba n’a disputé que 11 petits matchs. Le Portugais de 22 ans va devoir montrer du caractère afin de mettre tout le monde d’accord. Rien n’est gagné au vu de la concurrence à son poste. Lamba devra surtout enchaîner les performances solides et rester éloigné des blessures. Dans un sprint final où chaque détail comptera pour les Verts, la moindre baisse de régime pourrait lui coûter cher.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0187
OM

OM : De Zerbi lâche Nwaneri, Arsenal riposte

ICONSPORT_334429_0070
PSG

PSG : Désiré Doué, gros problème au PSG

ICONSPORT_165988_0001
OL

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

ICONSPORT_334081_0029
OM

OM : Les 22 joueurs convoqués par Abardonado

Fil Info

14 févr. , 10:40
OM : De Zerbi lâche Nwaneri, Arsenal riposte
14 févr. , 10:20
PSG : Désiré Doué, gros problème au PSG
14 févr. , 10:00
L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà
14 févr. , 9:40
OM : Les 22 joueurs convoqués par Abardonado
14 févr. , 9:20
Igor Tudor entraîneur de Tottenham jusqu'à la fin de saison et c'est tout
14 févr. , 8:40
Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL
14 févr. , 8:20
OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi
14 févr. , 8:00
PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Derniers commentaires

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Toi tu aurais mieux fait de la fermer…

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Dante a un petit coté Aulas je trouve ... dans sa façon de mettre la pression aux arbitres avant le match ^^

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

Est ce que un des 4 président peut nous prouver ,que le nom et le bureau de Nacer khaleifi existent à BEIN SPORT ? Tous savent que KHALEIFI avait à choisir. entre ces 2 casquettes et il a choisit la présidence du PSG depuis 15 ans . Le lien entre khaleifi et Bein est leur nationalité. Mais ni l'un ne marche sur les pieds de l'autre .

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

qu'est ce que c'est bon quelqu'un qui répond sans insulte, mais j'air peur que ça le depasse

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Beaucoup n'était pas au niveau hier soir Safanov aucun arrêt ,les 2 latéraux au fraises , Pacho se prend un petit pont dans sa surface . A part Vitinha - Dembélé et les rentrants Barcola et Ramos c'était moyen .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading