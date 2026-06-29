OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

Titulaire indiscutable de l’Afrique du Sud au Mondial 2026, le très solide Ime Okon est dans le viseur de l’OL. Le prix de son potentiel transfert est estimé entre 4 et 6 millions d’euros.

Très actif en ce début de mercato , l’Olympique Lyonnais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Matthieu Louis-Jean espère notamment renforcer sa défense alors qu’ un départ de Ruben Kluivert n’est pas à écarter après l’éclosion du Néerlandais, qui a séduit la Premier League l’an passé. Comme à son habitude, le directeur sportif de l’OL va tenter des coups malins avec des joueurs à fort potentiel disponibles pour des prix raisonnables.

L'OL est chaud sur Ime Okon

Très attentif à la Coupe du monde 2026, Matthieu Louis-Jean a eu un véritable coup de coeur pour un défenseur de l’Afrique du Sud, éliminé en 16e de finale par le Canada dimanche soir (1-0). A en croire les informations de l’insider Abdel Hamed, l’OL est en lice pour arracher la signature du défenseur central Ime Okon, titulaire lors de chacun des 4 matchs de l’Afrique du Sud à la Coupe du monde.

« Auteur d'un bon début de Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud, Ime Okon (2004- Hanovre) est sur les tablettes de Monaco et de l'Olympique Lyonnais. Le joueur est estimé entre 4 et 6 millions d’euros » a publié l’insider sur son compte X. Dans ce dossier, l’OL devra donc faire face à la concurrence de l’AS Monaco, avec néanmoins un argument de poids dans sa manche pour convaincre le défenseur sud-africain : une possible participation en Ligue des Champions dans le cas où Lyon viendrait à remporter ses deux barrages.

Sous contrat avec le club d’Hanovre jusqu’en 2029, Ime Okon a clairement vu sa cote augmenter après son excellent Mondial. Reste donc à voir si le club allemand parviendra à le conserver tandis que le natif de Johannesburg pourrait lui être très favorable à un départ afin de goûter à un niveau plus important que la Bundesliga 2. L’intérêt de l’OL tombe par conséquent à pic pour le défenseur de 22 ans aux 7 sélections avec les Bafana Bafana.