OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

OL29 juin , 8:20
parCorentin Facy
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Titulaire indiscutable de l’Afrique du Sud au Mondial 2026, le très solide Ime Okon est dans le viseur de l’OL. Le prix de son potentiel transfert est estimé entre 4 et 6 millions d’euros.
Très actif en ce début de mercato, l’Olympique Lyonnais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Matthieu Louis-Jean espère notamment renforcer sa défense alors qu’un départ de Ruben Kluivert n’est pas à écarter après l’éclosion du Néerlandais, qui a séduit la Premier League l’an passé. Comme à son habitude, le directeur sportif de l’OL va tenter des coups malins avec des joueurs à fort potentiel disponibles pour des prix raisonnables.

L'OL est chaud sur Ime Okon

Très attentif à la Coupe du monde 2026, Matthieu Louis-Jean a eu un véritable coup de coeur pour un défenseur de l’Afrique du Sud, éliminé en 16e de finale par le Canada dimanche soir (1-0). A en croire les informations de l’insider Abdel Hamed, l’OL est en lice pour arracher la signature du défenseur central Ime Okon, titulaire lors de chacun des 4 matchs de l’Afrique du Sud à la Coupe du monde.
« Auteur d'un bon début de Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud, Ime Okon (2004- Hanovre) est sur les tablettes de Monaco et de l'Olympique Lyonnais. Le joueur est estimé entre 4 et 6 millions d’euros » a publié l’insider sur son compte X. Dans ce dossier, l’OL devra donc faire face à la concurrence de l’AS Monaco, avec néanmoins un argument de poids dans sa manche pour convaincre le défenseur sud-africain : une possible participation en Ligue des Champions dans le cas où Lyon viendrait à remporter ses deux barrages.
Sous contrat avec le club d’Hanovre jusqu’en 2029, Ime Okon a clairement vu sa cote augmenter après son excellent Mondial. Reste donc à voir si le club allemand parviendra à le conserver tandis que le natif de Johannesburg pourrait lui être très favorable à un départ afin de goûter à un niveau plus important que la Bundesliga 2. L’intérêt de l’OL tombe par conséquent à pic pour le défenseur de 22 ans aux 7 sélections avec les Bafana Bafana.
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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

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