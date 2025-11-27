ICONSPORT_277974_0188

Comme Morton et Fofana, il refuse de quitter l’OL

OL27 nov. , 12:40
parGuillaume Conte
0
Le mercato à venir sera à surveiller pour l'Olympique Lyonnais, qui a annoncé devoir effectuer plusieurs ventes. Mais les joueurs qui veulent rester le font aussi savoir.
L’Olympique Lyonnais l’a annoncé au coeur de l’automne, il ne va pas avoir d’autres choix que de vendre quelques joueurs à bonne valeur marchande. C’est une requête de la DNCG et l’OL a promis de s’y plier pour s’éviter de grosses frayeurs en fin de saison. Mais Michael Gerlinger ne compte pas non plus se laisser dicter l’identité des joueurs à vendre. C’est pour cela que Malick Fofana est considéré comme intouchable, et que le message est identique au sujet de Tyler Morton, l’une des bonnes pioches de l’été dernier au mercato.
Il ne reste pas tant d’éléments que cela dans l’effectif de Paulo Fonseca susceptibles de provoquer une belle vente. Les noms de Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles ou même Khalis Merah ont parfois été cités. Mais un joueur arrivé cet été peut-il déjà reparti en cas d’offre correcte ? La question ne se pose pas pour Adam Karabec, qui avait bien débuté la saison avec l’Olympique Lyonnais, mais est moins tranchant ces dernières semaines.
Néanmoins, le Tchèque fait l’objet d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, et ne peut donc pas être revendu cet hiver. Il a en revanche confié qu’il aimerait bien continuer l’aventure à l’OL au-delà de son prêt, même s’il va falloir qu’il se réveille alors que la concurrence va augmenter avec le retour de blessure d’Ernest Nuamah.
« Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai vraiment heureux. Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon », a expliqué le gaucher de 22 ans, à qui Paulo Fonseca va certainement demander d’être plus décisif et plus costaud aussi physiquement pour faire des différences en Ligue 1. Avec 16 matchs disputés sur 17, Karabec ne peut en tout cas se plaindre de son temps de jeu, même s’il n’a pas été décisif depuis ses deux passes décisives contre Salzbourg le 2 octobre dernier.
A. Karabec

A. Karabec

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 22 Milieu

Euro U21

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

