Comme Morton et Fofana, il refuse de quitter l’OL

Le mercato à venir sera à surveiller pour l'Olympique Lyonnais, qui a annoncé devoir effectuer plusieurs ventes. Mais les joueurs qui veulent rester le font aussi savoir.

L’Olympique Lyonnais l’a annoncé au coeur de l’automne, il ne va pas avoir d’autres choix que de vendre quelques joueurs à bonne valeur marchande. C’est une requête de la DNCG et l’OL a promis de s’y plier pour s’éviter de grosses frayeurs en fin de saison. Mais Michael Gerlinger ne compte pas non plus se laisser dicter l’identité des joueurs à vendre. C’est pour cela que Malick Fofana est considéré comme intouchable, et que le message est identique au sujet de Tyler Morton, l’une des bonnes pioches de l’été dernier au mercato.

Il ne reste pas tant d’éléments que cela dans l’effectif de Paulo Fonseca susceptibles de provoquer une belle vente. Les noms de Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles ou même Khalis Merah ont parfois été cités. Mais un joueur arrivé cet été peut-il déjà reparti en cas d’offre correcte ? La question ne se pose pas pour Adam Karabec, qui avait bien débuté la saison avec l’Olympique Lyonnais, mais est moins tranchant ces dernières semaines.

Néanmoins, le Tchèque fait l’objet d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, et ne peut donc pas être revendu cet hiver. Il a en revanche confié qu’il aimerait bien continuer l’aventure à l’OL au-delà de son prêt, même s’il va falloir qu’il se réveille alors que la concurrence va augmenter avec le retour de blessure d’Ernest Nuamah.

Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai vraiment heureux. Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon », a expliqué le gaucher de 22 ans, à qui Paulo Fonseca va certainement demander d’être plus décisif et plus costaud aussi physiquement pour faire des différences en , a expliqué le gaucher de 22 ans, à qui Paulo Fonseca va certainement demander d’être plus décisif et plus costaud aussi physiquement pour faire des différences en Ligue 1 . Avec 16 matchs disputés sur 17, Karabec ne peut en tout cas se plaindre de son temps de jeu, même s’il n’a pas été décisif depuis ses deux passes décisives contre Salzbourg le 2 octobre dernier.