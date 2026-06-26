Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

OL26 juin , 10:20
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection du Brésil, Endrick va pouvoir compter sur le soutien de José Mourinho pour tenter de s’imposer enfin sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine.
Débarqué en provenance de Palmeiras à l'été 2024 en l’échange d’un chèque de 60 millions d’euros, Endrick n’a pas encore justifié l’investissement que le Real Madrid a posé sur lui alors qu’il n’avait que 16 ans. Il faut dire que malgré toute sa bonne volonté, l'attaquant brésilien n’a pas été mis dans les meilleures dispositions par Carlo Ancelotti ou Xabi Alonso. Est-ce que cela sera différent sous les ordres de José Mourinho, le nouveau coach du Real Madrid ? Probablement que oui, vu que le journal Marca annonce qu’Endrick ne sera pas placé sur la liste des transferts pour ce mercato estival.

Mourinho fait confiance en Endrick

Après avoir évalué son effectif aux côtés de son président Florentino Pérez, le Special One a décidé de conserver Endrick. De retour d’un prêt fructueux sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, avec qui il a marqué huit buts et délivré huit passes décisives en 21 matchs lors de la deuxième partie de saison, le Brésilien a affiché un autre visage qu’à Madrid. Mais au Real, l’ancien Gone va pouvoir compter sur le soutien de son nouveau coach, qui le considère comme une option importante pour la saison à venir. Séduit par le physique et la puissance de son attaquant, Mourinho envisage d’aligner Endrick sur le côté droit. Le Portugais est surtout persuadé que, comme il l'a montré avec l'OL, le Brésilien sera meilleur s'il parvient à enchainer les matchs.

Mbappé dans l’axe, Endrick à droite ?

Lire aussi

OL : Le Real active le « plan Endrick » pour MastantuonoOL : Le Real active le « plan Endrick » pour Mastantuono
Recruté pour évoluer dans l’axe, Endrick a vu Kylian Mbappé lui prendre sa place. Et sachant que le Français va continuer d’occuper ce poste pour les années à venir, Endrick va devoir tenter de faire trou à droite, où il a d’ailleurs brillé sous le maillot de Lyon. En montrant d’excellentes qualités dans un couloir, le Brésilien aura en plus le champ libre, sachant que Franco Mastantuono pourrait faire l'objet d'un prêt et que Rodrygo est toujours en phase de rétablissement après sa grave blessure au genou. Autant dire qu’Endrick aura toutes les cartes en main pour s’imposer enfin au Real.
Articles Recommandés
Marre Des Rumeurs Olise Repond Au Real Et Au Psg
Mercato

Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG

France Norvege Sous Lorage Enfin Une Bonne Nouvelle
Equipe de France

France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

Edf Zaire Emery Au Placard La France Senerve
Equipe de France

EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve

Om Aubameyang Va Partir Son Prix Est Connu
OM

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

Fil Info

26 juin , 11:00
Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG
26 juin , 10:45
France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle
26 juin , 10:40
EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve
26 juin , 10:00
OM : Aubameyang va partir, son prix est connu
26 juin , 9:40
Guéla Doué doublure d'Hakimi, le PSG fait une offre
26 juin , 9:21
CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, quatre affiches connues
26 juin , 9:20
France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable
26 juin , 9:11
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
26 juin , 9:00
ASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux Verts

Derniers commentaires

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.

L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !

France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

La première place n'est pas forcément un cadeau.

France Norvege Une Ultime Surprise Dans La Compo Probable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading