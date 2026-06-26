Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.
Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?
Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?
Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !
La première place n'est pas forcément un cadeau.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨 José Mourinho compte à 100% sur Endrick. ✅🔥 ✅ Endrick est considéré comme CRUCIAL au Real Madrid par Mourinho. @diarioas