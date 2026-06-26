Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

Actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection du Brésil, Endrick va pouvoir compter sur le soutien de José Mourinho pour tenter de s’imposer enfin sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Débarqué en provenance de Palmeiras à l'été 2024 en l’échange d’un chèque de 60 millions d’euros, Endrick n’a pas encore justifié l’investissement que le Real Madrid a posé sur lui alors qu’il n’avait que 16 ans. Il faut dire que malgré toute sa bonne volonté, l'attaquant brésilien n’a pas été mis dans les meilleures dispositions par Carlo Ancelotti ou Xabi Alonso. Est-ce que cela sera différent sous les ordres de José Mourinho, le nouveau coach du Real Madrid ? Probablement que oui, vu que le journal Marca annonce qu’Endrick ne sera pas placé sur la liste des transferts pour ce mercato estival.

Mourinho fait confiance en Endrick

Après avoir évalué son effectif aux côtés de son président Florentino Pérez, le Special One a décidé de conserver Endrick. De retour d’un prêt fructueux sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, avec qui il a marqué huit buts et délivré huit passes décisives en 21 matchs lors de la deuxième partie de saison, le Brésilien a affiché un autre visage qu’à Madrid. Mais au Real, l’ancien Gone va pouvoir compter sur le soutien de son nouveau coach, qui le considère comme une option importante pour la saison à venir. Séduit par le physique et la puissance de son attaquant, Mourinho envisage d’aligner Endrick sur le côté droit. Le Portugais est surtout persuadé que, comme il l'a montré avec l'OL, le Brésilien sera meilleur s'il parvient à enchainer les matchs.

Mbappé dans l’axe, Endrick à droite ?