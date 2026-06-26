L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

OL26 juin , 8:40
parCorentin Facy
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Lancé dans une périlleuse quête d’un avant-centre cet été, l’OL ne doit pas se tromper pour remplacer Endrick et Roman Yaremchuk. Le club rhodanien cible plus que jamais Claudio Braga.
Révélée il y a quelques jours seulement, la piste Claudio Braga prend déjà de l’épaisseur à l’Olympique Lyonnais. L’avant-centre portugais de 26 ans évoluant dans le club de Heart of Midlothian Football en Ecosse semble bien être la cible privilégiée par Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca pour renforcer le poste de numéro neuf lors de ce mercato estival. Auteur d’une belle saison avec 14 buts et 5 passes décisives en 33 matchs disputés en championnat, l’ex-buteur de Rio Ave est le choix numéro un de la direction rhodanienne.
Une tendance confirmée par le média écossais Hearts Standard, qui nous apprend ce vendredi que l’OL est de loin en pole position dans ce dossier. La question pour le club de Heart of Midlothian Football est maintenant de savoir si la direction lyonnaise sera favorable à l’idée de payer 8 à 10 millions d’euros pour Claudio Braga, soit la somme réclamée par la direction écossaise. Sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais est dans une meilleure situation que l’été dernier. Un constat renforcé par la vente très rapide d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour plus de 30 millions d’euros.
Mais les Gones ont déjà réinvesti une partie de cet argent. D’abord pour l’achat de Noham Kamara, dont l’option d’achat à 4 millions d’euros a été levée pour le recruter au PSG. Ensuite pour les nouvelles recrues -bientôt officialisées-, à savoir Mads Bidstrup et Julien Duranville. L’OL va donc peut-être devoir se montrer un peu patient, et vendre un joueur supplémentaire, avant de pouvoir formuler une première offre pour s’arracher les services de Claudio Braga. Cela ne change rien au fait que le Portugais est le choix numéro 1 de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean. Reste à voir si cela se concrétisera par un transfert dans les semaines à venir.
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1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.

L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !

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