C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

L'actualité sulfureuse du Real Madrid fait prendre espoir d'un nouveau prêt d'Endrick à l'OL dès cet été, s'il veut continuer à progresser dans un club en paix.

La fin de saison est cataclysmique au Real Madrid. Guerre d’égo, bagarre entre joueurs, révélations sur le comportement de certains éléments pour faire virer Xabi Alonso, résultats en berne, rien ne va plus et Florentino Pérez a hâte que cette saison se termine. Le changement d’entraîneur et le mercato feront un bien fou, mais les tauliers comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Federico Valverde et Thibaut Courtois seront toujours là. Tout ne sera donc pas transformé et cette ambiance malsaine a de quoi inquiéter les futurs joueurs du Real Madrid.

Endrick invité à rester au calme à l'OL

Depuis que le Real Madrid est entré dans cette crise profonde, les supporters de l’Olympique Lyonnais espèrent que cela fera réfléchir à deux fois Endrick sur son retour au sein de la Casa Blanca. Le Brésilien n’est bien sûr que prêté à l’OL , mais l’idée d’y rester sur la durée a été entretenue par le joueur en personne après le match face à Rennes, même s’il n’est pas le décideur. Les révélations se multiplient sur l’ambiance délétère au sein du Real Madrid, et, avec un brin de malice, les sympathisants lyonnais espèrent voir Endrick décider finalement de tout faire pour rester à l’OL, surtout s’il y a la Ligue des Champions au bout.

« Endrick, tu as vraiment envie d’aller dans cette mascarade, reste chez nous c’est plus tranquille », « Endrick va faire la reprise au Real et va demander à revenir à l’OL, c’est écrit », « il va quitter la colonie de vacances de l’OL pour retourner au Real Madrid ou tu peux prendre une mandale dans chaque couloir, ça va lui faire bizarre », « il va prendre une gifle, va rompre son contrat et reviendra gratis chez nous », « il devrait prolonger son prêt pour revenir au Real quand ça sera plus tranquille », ont lancé les supporters lyonnais, qui suivront avec attention les prochains événements au sein du Real Madrid.