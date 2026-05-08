C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

C'est la même histoire que avec saliba qui était prêté à L OM et qu'il voulait rester à Marseille et a la fin du prêt arsenal a repris son joueur pour en faire un titulaire
Au collège c’est comme ca aussi a cause du brevet ... je me demande même si je vais mettre mes gosses en cours là dernière semaine.
NN mais en vrai, c'est dingue... Ils n'ont aucun respect pour vous les supporteurs... Ça me rappelle les derniers jours d'écoles primaires ou l'on pouvait emmener des jeux de sociétés.
Et ? On sent bien que tu veux dire quelque chose, mais quoi ?
C'est la CRiseee®
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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#Endrick, il va quitter la colonie de vacances de l’@OL pour retourner au Real Madrid ou tu peux prendre une mandale dans chaque couloir, ça va lui faire bizarre.