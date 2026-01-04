ICONSPORT_281188_0097

« C’est incroyable », ce joueur pas très technique épate l’OL

OL04 janv. , 18:00
parGuillaume Conte
1
Un joueur qui ne paye pas de mine, mais qui est adoré dans le vestiaire et empile les buts. L'OL se pince pour y croire avec le rendement de Pavel Sulc, encore auteur d'un doublé samedi à Monaco. 
Malmené en première période, tout proche d’être mené au score en seconde, l’Olympique Lyonnais a finalement réalisé le coup parfait en s’imposant 3-1 à Monaco. Avant même l’expulsion de Coulibaly chez les Monégasques, l’OL avait pris les devants grâce à un doublé de Pavel Sulc. La réussite insolente du Tchèque impressionne, lui qui a franchi le cap des 10 buts marqués cette saison, et est le meilleur réalisateur lyonnais de l’exercice en cours. 
A Monaco, il a eu beaucoup de flair, comme souvent, pour finir une combinaison sur corner, avant de marquer sur un but qui ne doit rien à personne, d’une frappe lointaine mais précise. L’ancien de Plzen savourait sa réussite actuelle après la rencontre. « Quand j’ai marqué le premier, je n’avais pas dû toucher plus de 5 ballons, mais au-delà de savoir si j’ai du flair ou pas, c’est surtout le fait d’avoir réussi une combinaison travaillée à l’entrainement que je retiens. J’ai profité du superbe toucher de balle de Tagliafico sur sa déviation. Quant au deuxième, je pense que c’est mon premier en dehors de la surface cette saison. Vous voyez, je sais aussi marquer de loin », a livré le Tchèque, qui force l’admiration de son entraîneur Paulo Fonseca. 

Fonseca et la technique de Sulc

L’entraineur portugais n’en revient pas de voir son attaquant, souvent baladé sur le front avant, empiler les buts sans forcément impressionner dans le jeu ou la maitrise du ballon. « Le ballon vient toujours vers lui pour marquer. Il est très intuitif, c’est incroyable. Il n’est pas magnifique techniquement, mais il travaille beaucoup pour l’équipe et a toujours les opportunités pour marquer », a souligné Paulo Fonseca, qui sait que Sulc se fait chambrer dans le vestiaire lyonnais grâce à son « flair ».
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs6
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs16
Buts7
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

L'OM perd pied face à Nantes

Happy New Year 2026 !!! Merci l'OM 🤣😂🤣

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

Konaté ne m'inspire pas ,Upamécano lui me plairait bien

L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains

Plus les 3 points qu'on leur prendra au parc ..

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

L erreur de de zerbi il a mis médina titulaire qui revenait à peine d une longue blessure de 4 mois il a pas 90 minutes dans les jambes

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Déjà c étais pas l Allemagne c étais la RFA , pas du tout la même chose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16164482129-8
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

