« C’est incroyable », ce joueur pas très technique épate l’OL

Un joueur qui ne paye pas de mine, mais qui est adoré dans le vestiaire et empile les buts. L'OL se pince pour y croire avec le rendement de Pavel Sulc, encore auteur d'un doublé samedi à Monaco.

Malmené en première période, tout proche d’être mené au score en seconde, l’Olympique Lyonnais a finalement réalisé le coup parfait en s’imposant 3-1 à Monaco. Avant même l’expulsion de Coulibaly chez les Monégasques, l’OL avait pris les devants grâce à un doublé de Pavel Sulc. La réussite insolente du Tchèque impressionne, lui qui a franchi le cap des 10 buts marqués cette saison, et est le meilleur réalisateur lyonnais de l’exercice en cours.

A Monaco, il a eu beaucoup de flair, comme souvent, pour finir une combinaison sur corner, avant de marquer sur un but qui ne doit rien à personne, d’une frappe lointaine mais précise. L’ancien de Plzen savourait sa réussite actuelle après la rencontre. « Quand j’ai marqué le premier, je n’avais pas dû toucher plus de 5 ballons, mais au-delà de savoir si j’ai du flair ou pas, c’est surtout le fait d’avoir réussi une combinaison travaillée à l’entrainement que je retiens. J’ai profité du superbe toucher de balle de Tagliafico sur sa déviation. Quant au deuxième, je pense que c’est mon premier en dehors de la surface cette saison. Vous voyez, je sais aussi marquer de loin », a livré le Tchèque, qui force l’admiration de son entraîneur Paulo Fonseca.

Fonseca et la technique de Sulc

L’entraineur portugais n’en revient pas de voir son attaquant, souvent baladé sur le front avant, empiler les buts sans forcément impressionner dans le jeu ou la maitrise du ballon. « Le ballon vient toujours vers lui pour marquer. Il est très intuitif, c’est incroyable. Il n’est pas magnifique techniquement, mais il travaille beaucoup pour l’équipe et a toujours les opportunités pour marquer », a souligné Paulo Fonseca, qui sait que Sulc se fait chambrer dans le vestiaire lyonnais grâce à son « flair ».