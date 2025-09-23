L1 : Nantes et Rennes surclassent l'OL, il applaudit

Club formateur réputé qui a sorti de nombreux grands joueurs de son centre de formation, l’OL ne fait pas aussi bien que Nantes et Rennes sur les 25 dernières années en Ligue 1 selon Samuel Fenillat, directeur du centre de formation des Canaris.
Crise économique oblige, les clubs de Ligue 1
sont de plus en plus nombreux à s’appuyer sur leur centre de formation pour approvisionner leur équipe première. C’est depuis plusieurs années déjà le cas de l’Olympique Lyonnais, qui a fait éclore de nombreux grands joueurs à l’instar de Karim Benzema, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette et plus récemment Rayan Cherki. L’OL est d’ailleurs le premier club qui vient à l’esprit des observateurs et des fans de foot en France lorsque l’on parle de formation.
Sur les 25 dernières années, on est le deuxième club à avoir lancé le plus de jeunes en pros- Samuel Fenillat, directeur du centre de formation du FC Nantes
Le club rhodanien n’est pourtant pas celui qui a lancé le plus de jeunes en Ligue 1 lors des 25 dernières années. Dans une interview accordée à Nantes Sport, le directeur du centre de formation des Canaris Samuel Fenillat a fait savoir que Rennes et Nantes étaient plus performants dans ce domaine. « On n’est pas Paris, Lyon, Rennes ou Monaco. Mais pour la formation, on peut rester concurrentiel et bien fonctionner » détaille le patron du centre de formation du FC Nantes avant de poursuivre.
« Sur les 25 dernières années, on est le deuxième club à avoir lancé le plus de jeunes en pros, derrière Rennes. Sur la durée, on arrive à être performant. C’est un signe positif. On a des joueurs dans toutes les sélections françaises »
se félicite le patron du centre de formation nantais Samuel Fenillat. La jeunesse du FC Nantes a d’ailleurs permis au club de récupérer un gros chèque cet été avec la vente en Arabie Saoudite de Nathan Zézé. De plus, la formation nantaise sert aujourd’hui à approvisionner l’équipe de Luis Castro, comme le démontrait la feuille de match face à Rennes ce samedi après-midi lors de la 5e journée de Ligue 1. Un point positif à Nantes, où l’on se félicite de pouvoir s'appuyer sur une formation toujours aussi performante.