Ce club que l'OL ne va pas louper au mercato

Ce club que l'OL ne va pas louper au mercato

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parGuillaume Conte
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Les attaques à venir pour Tyler Morton se précisent, et trois clubs de Premier League vont passer à l'action pour essayer de faire venir le métronome du jeu lyonnais. Un club possède une histoire riche avec l'OL au mercato.
Malgré ses moyens limités, l’Olympique Lyonnais a réussi à dicter le tempo du dernier mercato. Une grosse vente au début (Afonso Moreira) et une grosse vente à la fin (Malick Fofana) et le club rhodanien a pu entre temps se permettre de recruter ce dont il avait besoin. Il n’a pas été trop attaqué avec des offres difficiles à refuser pour des cadres du club.

Nottingham Forest débarque l'air de rien

Ce ne sera pas la même musique au mois de janvier. Certes, Michele Kang aura surement besoin d’enregistrer une nouvelle grosse vente pour montrer à la DNCG que la baisse de la masse salariale et l’équilibre du marché des transferts est toujours de mise, mais l’idée de perdre Tyler Morton n’est pour le moment pas envisagée à Lyon. Dans le Rhône, on préférerait clairement voir des joueurs comme Nicolas Tagliafico, Tanner Tessemann ou même Pavel Sulc trouver preneurs.
Mais c’est bien l’Anglais qui risque d’être attaqué, car selon la presse britannique, trois clubs vont tenter leur chance pour récupérer le joueur formé à Liverpool. Il s’agit de Crystal Palace, Newcastle et Nottingham Forest. Nul doute que l’OL sera très gourmand pour envisager le départ d’un joueur indispensable aux yeux de Paulo Fonseca, et qui a été recruté à l’été 2025. Mais ses qualités, sa jeunesse et sa progression font saliver des clubs de Premier League aux moyens colossaux. Négocier avec Forest pourrait être savoureux, sachant que le club de Nottingham a trouvé des arrangements loufoques avec John Textor pour plomber les finances lyonnaises avec les transferts de Mangala, Niakhaté et Turner, tous largement surévalués pour permettre à l'Américain de remplir les poches de son ami Evangelos Marinakis.
Il reste à savoir ce que sera la réaction de l’OL si une offre à hauteur de 30 millions était mise sur la table. C’est le montant jugé acceptable pour Lyon pour laisser partir un joueur important, même s’il ne faut pas oublier que le club de Michele Kang est encore en grande difficulté économique, et que le manque à gagner de l'élimination des barrages de la Ligue des Champions n’a pas été totalement compensé par la vente de Malick Fofana.

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