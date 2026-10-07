OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

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parHadrien Rivayrand
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L'OL a la chance de pouvoir compter dans ses rangs sur un joueur du niveau de Corentin Tolisso. Pour certains observateurs, le champion du monde 2018 fait encore partie des meilleurs joueurs de Ligue 1.
À l'OL, on avance tranquillement et sereinement. La situation financière va un peu mieux et les résultats sportifs suivent globalement les ambitions de la formation lyonnaise. Paulo Fonseca et ses hommes veulent jouer les premiers rôles en Ligue 1 et nourrissent également de belles ambitions sur la scène européenne. Pour cela, le collectif lyonnais aura besoin d'être porté par certaines de ses individualités. Et Corentin Tolisso en fait incontestablement partie. Le milieu de terrain évolue toujours à un niveau plus que satisfaisant. Ce n'est pas son ancien coéquipier, Clément Grenier, qui dira le contraire.

Tolisso à ce niveau, pas vraiment mieux en Ligue 1 ? 

Lors d'un passage sur l'antenne de Ligue 1+, le désormais consultant pour la chaîne de la LFP a en effet indiqué au sujet de Tolisso :
« Son pressing, il emmène tout le monde avec lui sur le plan défensif. Je pense qu'il est dans le top 3 de la Ligue 1 sans problème. Il a fait une saison extraordinaire la saison passée. Il est revenu à un niveau international. C'est incroyable, il a beaucoup travaillé. Il est revenu à Lyon avec quelques pépins physiques. Mentalement, ça n'a pas été évident. On le sait, quand un joueur est blessé, ce n'est jamais évident.
Il est capitaine. Quand il n'est pas là, on voit tout de suite la différence. (...) C'est un élément essentiel. Il a ce leadership et cette maturité depuis son passage au Bayern Munich. »

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Clément Grenier a également souligné la capacité de Tolisso à inscrire des buts importants. L'OL aura besoin d'un Tolisso au meilleur de sa forme pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Il sera forcément scruté de près par les amoureux du club rhodanien. Et pourquoi pas par un certain Zinédine Zidane, tenté de lui offrir une dernière danse en équipe de France...
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Impossible de voter Car je pense que les amateurs de foot n'ont tout simplement plus les moyens et font des choix. En tous cas c'est ce que je vois autour de moi.

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Ce serais magnifique pour lui et surtout mérité. Mais 10 matchs de plus dans la saison, moi qui pense que Paulo ne le préserve pas assez.....

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Je pense que Zidane tient déjà les joueurs qu'il utilisera et n'a pas besoin de Tolisso comme Deschamps lui non plus ne l'avait pas appelé.

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Du rechauffé je crois qu'il a dit ca y a un petit moment deja.

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