L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

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parEric Bethsy
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Sans le feu vert du patron Frank McCourt, Grégory Lorenzi n’a pas pu recruter cet été. Une frustration pour le directeur sportif de l’Olympique de Marseille qui s’aperçoit que ses cibles ont atterri chez la concurrence.
En acceptant de succéder à Medhi Benatia, Grégory Lorenzi était loin d’imaginer une situation aussi chaotique. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a découvert une crise financière beaucoup plus grave que prévue. Réputé pour sa capacité à dénicher de bonnes affaires sur le marché des transferts, le dirigeant a été privé de recrutement estival. Une frustration pour l’ancien Brestois qui avait convaincu certaines de ses cibles comme le latéral droit du Milan AC Zachary Athekame, finalement prêté à l’Olympique Lyonnais.
« On est quand même l'OM. Quand on parle à un agent ou un joueur, ça attire, a certifié Grégory Lorenzi dans L’Equipe. Après, on ne peut pas dire à un joueur d'attendre le dernier moment. On se doit d'être honnête. Je ne vais pas dire qu'on travaille pour rien, mais au sein de ma cellule, ils se disent parfois : "On ne pourra pas". Je leur réponds toujours : "Ne vous découragez pas, parce qu'au moins, on aura suivi ces joueurs." Derrière, on voit où ils signent et on se dit : "Putain, on était sur le bon chemin." Ça fait plaisir et ça frustre. Un exemple ? Athekame, qui signe à Lyon. Le coach l'a eu, je l'ai eu, on a fait des visios avec d'autres joueurs, mais ce n'était pas possible de continuer. »

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Difficile à encaisser, ce genre d’échec n’affecte pas pour autant l’optimisme du directeur sportif. « C'est le plus difficile. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aujourd'hui qu'on ne pourra pas demain. Le "non" fait partie du jeu. Je fais toujours un retour à l'agent : "Finalement, on ne le fera pas." Même si ça fait mal, les agents respectent ça. Comme on doit accepter que le joueur choisisse un autre projet. Il y a des dossiers qu'on retrouve des années après, les gens se souviennent qu'on les a respectés », a positivé le dirigeant marseillais, impatient de recevoir de bonnes nouvelles de la part de Frank McCourt d’ici le mercato hivernal.
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aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais sérieux c’est devenu quoi ce site à chaque article un page pub, c’est trop bye

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