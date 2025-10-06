ICONSPORT_268698_0108
OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

OL06 oct. , 19:20
parHadrien Rivayrand
2
L'OL est tombé de haut ce dimanche en Ligue 1 face à Toulouse. Moussa Niakhaté faisait partie des joueurs rhodaniens passablement agacés par cette défaite contre le Téfécé. 
L'OL pensait avoir fait le plus dur face à Toulouse ce dimanche en Ligue 1. Mais les hommes de Paulo Fonseca ont finalement perdu la rencontre au bout du temps additionnel. Un coup d'arrêt pour les troupes lyonnaises, qui avaient une très belle occasion de prendre la tête du championnat. La fébrilité défensive de l'OL n'est pas passée inaperçue chez les fans et observateurs du club. Moussa Niakhaté sait d'ailleurs que les Gones auraient dû beaucoup mieux gérer cette rencontre à domicile face à Toulouse. Face à la presse, l'ancien de Nottingham a avoué avoir perdu son sang-froid au moment de regagner les vestiaires. 

Niakhaté fou de rage après la défaite face à Toulouse 

Honnête dans son analyse mais aussi conscient d'avoir surréagi, le défenseur lyonnais a en effet indiqué à propos de son bandage à la main : « Mes doigts ? C'est de l'énervement quand je suis arrivé au vestiaire. C'est un truc bête, stupide, que je n'ai pas à faire. J'ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n'est rien de grave, mais c'est très stupide surtout »

OL : Textor ruine les espoirs de Lyon
Les troupes de Paulo Fonseca auront désormais quelques jours devant eux pour analyser la situation et leur début de saison. La trêve internationale pourrait être bénéfique pour un groupe qui n'a pas arrêté depuis quelques semaines. Le bilan reste très bon à l'Olympique Lyonnais, avec 15 points en 7 journées et une belle quatrième place en Ligue 1. Lors de la reprise, l'OL se déplacera sur la pelouse de Nice, un adversaire en difficultés en ce début d'exercice. Sans doute la parfaite occasion de réagir après cette défaite malencontreuse face à Toulouse au Groupama Stadium. 
2
Loading