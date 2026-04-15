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Endrick

Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle

OL15 avr. , 12:40
parQuentin Mallet
2
Prêté à l'Olympique Lyonnais depuis l'hiver dernier, Endrick est déjà fixé sur son avenir avec le Real Madrid. La direction merengue lui a fait savoir qu'il ne ferait pas l'objet d'un départ lors du prochain mercato estival.
A cause d'un manque cruel de temps de jeu lors de la première moitié de saison, à cause d'un Xabi Alonso visiblement réticent à l'idée de le faire jouer plus régulièrement, Endrick a poussé pour retrouver les terrains ailleurs afin de se donner une chance de participer à la prochaine Coupe du monde. Fin décembre, il filait alors à l'OL. Son aventure entre Rhône et Saône est assez ambivalente : il a fait un départ canon mais a dû être recadré par Paulo Fonseca car ses prestations des dernières semaines n'étaient pas à la hauteur. Depuis Madrid, on regarde forcément avec attention sa situation, alors que l'état-major madrilène a déjà un plan bien précis pour le prodige brésilien.

Le Real Madrid compte sur Endrick

Si son avenir au Real Madrid semblait compromis il y a encore quelques mois, Endrick ne sera pas abandonné par ses dirigeants. Selon les informations de The Athletic, les Merengues ont récemment fait savoir qu'ils ne prendrait en compte aucune offre concernant le Brésilien cet été, alors que ce dernier a été convaincu qu'il aurait un rôle important à jouer la saison prochaine. Forcément, Florentino ne veut pas s'asseoir sur les 60 millions d'euros dépensés pour le recruter, et toutes les promesses venues avec lui du Brésil.
Pour l'heure, Endrick doit désormais aider l'OL à enchainer les bons résultats. Après la piqûre de rappel de Paulo Fonseca, le Brésilien a rendu une copie rassurante face à Lorient en délivrant la passe décisive qui a permis l'ouverture du score, puis en étant un artisan majeur du second but lyonnais. Au total, il pointe avec 6 buts et 6 passes décisives en seize matchs, un bilan qui reste très satisfaisant pour un joueur arrivé pendant l'hiver.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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