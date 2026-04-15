Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle

Prêté à l'Olympique Lyonnais depuis l'hiver dernier, Endrick est déjà fixé sur son avenir avec le Real Madrid. La direction merengue lui a fait savoir qu'il ne ferait pas l'objet d'un départ lors du prochain mercato estival.

A cause d'un manque cruel de temps de jeu lors de la première moitié de saison, à cause d'un Xabi Alonso visiblement réticent à l'idée de le faire jouer plus régulièrement, Endrick a poussé pour retrouver les terrains ailleurs afin de se donner une chance de participer à la prochaine Coupe du monde. Fin décembre, il filait alors à l' OL . Son aventure entre Rhône et Saône est assez ambivalente : il a fait un départ canon mais a dû être recadré par Paulo Fonseca car ses prestations des dernières semaines n'étaient pas à la hauteur. Depuis Madrid, on regarde forcément avec attention sa situation, alors que l'état-major madrilène a déjà un plan bien précis pour le prodige brésilien.

Le Real Madrid compte sur Endrick

Si son avenir au Real Madrid semblait compromis il y a encore quelques mois, Endrick ne sera pas abandonné par ses dirigeants. Selon les informations de The Athletic, les Merengues ont récemment fait savoir qu'ils ne prendrait en compte aucune offre concernant le Brésilien cet été, alors que ce dernier a été convaincu qu'il aurait un rôle important à jouer la saison prochaine. Forcément, Florentino ne veut pas s'asseoir sur les 60 millions d'euros dépensés pour le recruter, et toutes les promesses venues avec lui du Brésil.

Pour l'heure, Endrick doit désormais aider l'OL à enchainer les bons résultats. Après la piqûre de rappel de Paulo Fonseca, le Brésilien a rendu une copie rassurante face à Lorient en délivrant la passe décisive qui a permis l'ouverture du score, puis en étant un artisan majeur du second but lyonnais. Au total, il pointe avec 6 buts et 6 passes décisives en seize matchs, un bilan qui reste très satisfaisant pour un joueur arrivé pendant l'hiver.