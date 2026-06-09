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Bologne a une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’OL

OL09 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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L'OL a mis Orel Mangala en vente pour aider à équilibrer ses comptes. Le Belge a une touche très sérieuse en Italie, et un transfert sec est même envisagé. Il y a toutefois un "mais" bien contrariant.
Désireux de se séparer d’au moins deux joueurs avant le 30 juin, l’Olympique Lyonnais a besoin de vendre. Une obligation justifiée par son passage devant la DNCG, où le club rhodanien va devoir montrer qu’après une saison 2025-2026 réussie sur le plan sportif, il sait aussi faire entrer de l’argent dans les caisses. Plusieurs joueurs considérés comme non essentiels aux yeux de Paulo Fonseca, sont invités à se trouver un nouveau club.

Bologne est chaud sur Mangala

C’est le cas d’Orel Mangala, qui est arrivé blessé à Lyon en provenance de Nottingham Forest, et n’a jamais vraiment trouvé sa place même s’il a rendu quelques services en deuxième partie de saison. Son profil plait néanmoins beaucoup à l’ancien sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, qui est désormais en place à Bologne.

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A 28 ans, Mangala pourrait se relancer en Italie, surtout que Tedesco apprécie le joueur, pour ses qualités défensives, mais aussi pour son expérience internationale et sa capacité à fédérer un groupe. Autant dire que Bologne est motivé pour le faire venir. L’idée même de réaliser un transfert sec si un accord sous la barre des 10 millions d’euros est trouvé n’est pas impensable. Ça, c’est pour la bonne nouvelle en ce qui concerne l’OL.
En revanche, selon les informations de Lorenzo Lepore, journaliste pour Pianeta Bologna, le problème à Bologne est le même qu’à l’OL. Avec un bilan financier compliqué, le club de Serie A n’envisage pas de bouger avant la clôture de ses comptes, à savoir le 30 juin. Un transfert qui aurait lieu en juillet sera toujours bon à prendre pour Lyon, mais n’aidera en rien pour son passage devant la DNCG, qui est la première préoccupation des dirigeants lyonnais à l’heure actuelle.
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