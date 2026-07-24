Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Il ne sera pas reconnu coupable Sergio... Tu verras et t'utiliseras une pirouette quand je te le mettrai devant le nez... Comme d'hab quoi...
Je comprends vraiment pas cette faculté que vous avez a insulter quand on dit ce qu'on pense de votre équipe Tu l'as trouve bien la compo toi en fait??
on peut pas en dire autant de toi la knacki...
Nous c’est la compo, toi, c’est ta gueule qui est degueux !!
La politique de post formation tend vers ce que tu décris : trouver des bons joueurs pas chers qui pourraient exploser comme vaz, acheté 200K et revendu 125 fois plus cher. Il suffit d'un....
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