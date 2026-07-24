OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

Avec les départs de Greenwood et d’Aubameyang, l’OM a perdu deux joueurs ultra-décisifs la saison dernière. L’attaque est à rebâtir et Bruno Genesio peut heureusement compter sur des jeunes prometteurs.

Le mois d’août approche à grands pas et le chantier est immense pour Grégory Lorenzi et Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Les deux hommes doivent composer leur effectif avec un budget ultra-serré et doivent encore vendre des joueurs pour atteindre les objectifs financiers de Frank McCourt mais surtout de la DNCG et de l’UEFA. Aubameyang et Greenwood ont déjà fait leurs valises, deux joueurs qui totalisaient 26 buts à eux deux en Ligue 1 la saison dernière.

Amine Gouiri et Igor Paixao sont encore dans l’effectif (pour l’instant), tout comme Neal Maupay et Faris Moumbagna, de retour de prêt sans que l’on sache vraiment si Bruno Genesio compte sur eux. Cela risque de faire un peu juste pour nourrir des ambitions européennes en Ligue 1 et des recrues sont donc attendues dans ce secteur de jeu. En plus de cela, l’entraîneur olympien, qui n’a jamais hésité à lancer des jeunes tout au long de sa carrière, pourra peut-être s’appuyer sur un élément très prometteur de la formation marseillaise. A seulement 18 ans, Antoine Valero pourrait être la bonne surprise de la saison 2026-2027 selon le compte spécialisé Informa Treize sur X.

Antoine Valero, la saison de la révélation à l'OM ?

« Le talentueux Antoine Valero, 18 ans, pourrait connaître la saison de l’éclosion. Élu meilleur attaquant et meilleur joueur U19 l’an dernier, il a inscrit plus de 23 buts TCC. Il pourrait avoir une carte à jouer cette saison » nous apprend le compte spécialisé sur les jeunes de l’Olympique de Marseille. Présent avec le groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement, en attendant les retours de nombreux internationaux, Antoine Valero pourrait donc avoir du temps de jeu en Ligue 1 l’an prochain. Au point de s’imposer comme le successeur naturel de Pierre-Emerick Aubameyang dans une équipe très limitée par des moyens financiers quasiment réduits au néant ? Bruno Genesio prendra sans doute le soin de ne pas griller les jeunes du club, mais il ne serait pas étonnant d’en voir certains avec l’équipe première cette saison pour compléter l’effectif.