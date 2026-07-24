Le cas Zidane pose problème, ça devient chaud

En pleine préparation de la nomination de Zinédine Zidane, Jean-Michel Aulas constate que ses échanges avec d’autres membres du Comité exécutif de la FFF fuitent dans les médias. Choqué, le vice-président de l’instance a poussé un coup de gueule.

Jean-Michel Aulas voit rouge. Avant la nomination de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur des Bleus , les membres du Comité exécutif de la Fédération Française de Football, seulement prévenus ce jeudi, ont reçu une convocation pour une réunion mardi. Indisponible, le vice-président de l’instance a fait savoir qu’il ne serait pas présent dans un mail que L'Equipe s'est rapidement procuré. De quoi agacer l’ancien président de l’Olympique Lyonnais qui a poussé un coup de gueule sur le réseau social X.

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« L'équipe de France aura un nouveau sélectionneur à partir de mardi prochain, a écrit le dirigeant de la FFF. Philippe Diallo a mené ce dossier avec sérieux afin de préparer l'avenir de notre équipe nationale. Je suis néanmoins surpris par les fuites de ce COMEX, pourtant composé de nombreux membres responsables. S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée. Une telle approche aurait peut-être permis de mieux préserver la confidentialité de nos échanges et de protéger nos instances. C'est d'ailleurs la méthode qui a déjà été retenue sur plusieurs dossiers sensibles. »

« Comment des échanges strictement réservés aux membres du COMEX ont-ils pu se retrouver dans les médias ? Une Fédération ne peut fonctionner sereinement que si la confiance entre ses membres est pleinement respectée. La confidentialité de nos échanges en fait partie. Je me suis longuement entretenu avec Philippe Diallo hier après-midi et nous avons pu échanger sereinement sur cette situation », a prévenu Jean-Michel Aulas, lassé d’apprendre de nouvelles informations importantes via la presse avant même la communication officielle de la FFF.