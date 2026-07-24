Le cas Zidane pose problème, ça devient chaud
Jean-Michel Aulas

Le cas Zidane pose problème, ça devient chaud

Equipe de France24 juil. , 13:20
parEric Bethsy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
En pleine préparation de la nomination de Zinédine Zidane, Jean-Michel Aulas constate que ses échanges avec d’autres membres du Comité exécutif de la FFF fuitent dans les médias. Choqué, le vice-président de l’instance a poussé un coup de gueule.
Jean-Michel Aulas voit rouge. Avant la nomination de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur des Bleus, les membres du Comité exécutif de la Fédération Française de Football, seulement prévenus ce jeudi, ont reçu une convocation pour une réunion mardi. Indisponible, le vice-président de l’instance a fait savoir qu’il ne serait pas présent dans un mail que L'Equipe s'est rapidement procuré. De quoi agacer l’ancien président de l’Olympique Lyonnais qui a poussé un coup de gueule sur le réseau social X.

Lire aussi

EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heuresEdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures
« L'équipe de France aura un nouveau sélectionneur à partir de mardi prochain, a écrit le dirigeant de la FFF. Philippe Diallo a mené ce dossier avec sérieux afin de préparer l'avenir de notre équipe nationale. Je suis néanmoins surpris par les fuites de ce COMEX, pourtant composé de nombreux membres responsables. S'agissant de la désignation du futur sélectionneur, j'aurais privilégié une concertation plus resserrée. Une telle approche aurait peut-être permis de mieux préserver la confidentialité de nos échanges et de protéger nos instances. C'est d'ailleurs la méthode qui a déjà été retenue sur plusieurs dossiers sensibles. »
« Comment des échanges strictement réservés aux membres du COMEX ont-ils pu se retrouver dans les médias ? Une Fédération ne peut fonctionner sereinement que si la confiance entre ses membres est pleinement respectée. La confidentialité de nos échanges en fait partie. Je me suis longuement entretenu avec Philippe Diallo hier après-midi et nous avons pu échanger sereinement sur cette situation », a prévenu Jean-Michel Aulas, lassé d’apprendre de nouvelles informations importantes via la presse avant même la communication officielle de la FFF.
Articles Recommandés
Lom Reve De Cet Attaquant Cest 25 Me Ou Rien
OM

L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien

Litalie A Trouve Son Selectionneur Ce Nest Pas Guardiola
Serie A

L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola

Can 2025 Le Vainqueur Entre Le Maroc Et Le Senegal Annonce Le 8 Octobre
CAN 2025

CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre

Ol A Peine Achete Deja Blesse Bidstrup Inquiete
OL

OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète

Fil Info

24 juil. , 16:00
L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien
24 juil. , 15:44
L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola
24 juil. , 15:24
CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre
24 juil. , 15:06
OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète
24 juil. , 14:49
Belgique : Mark van Bommel remplace Rudi Garcia (off.)
24 juil. , 14:30
En vacances, Ferran Torres inquiète le PSG
24 juil. , 14:00
La FIFA a tué le Mondial, il lance trois accusations
24 juil. , 13:40
OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant
24 juil. , 13:19
Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Derniers commentaires

La légende sur Achraf Hakimi et son ex-femme anéantie

Il ne sera pas reconnu coupable Sergio... Tu verras et t'utiliseras une pirouette quand je te le mettrai devant le nez... Comme d'hab quoi...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Je comprends vraiment pas cette faculté que vous avez a insulter quand on dit ce qu'on pense de votre équipe Tu l'as trouve bien la compo toi en fait??

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

on peut pas en dire autant de toi la knacki...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Nous c’est la compo, toi, c’est ta gueule qui est degueux !!

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

La politique de post formation tend vers ce que tu décris : trouver des bons joueurs pas chers qui pourraient exploser comme vaz, acheté 200K et revendu 125 fois plus cher. Il suffit d'un....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading