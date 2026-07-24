ICONSPORT_370409_1213 Messi Infantino Trump

La FIFA a tué le Mondial, il lance trois accusations

Mondial 202624 juil. , 14:00
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
La Coupe du monde 2026 est terminée et l’heure est aux bilans mais aussi aux critiques, dont la plupart visent la FIFA après de nombreuses polémiques qui ont entouré la compétition.
Le week-end dernier, l’Espagne a soulevé la deuxième Coupe du monde de son histoire. Un sacre globalement mérité pour la Roja, équipe la plus complète du tournoi et qui aura battu de gros calibres comme la France, la Belgique, le Portugal et bien sûr l’Argentine en finale. Si le vainqueur a une très belle image, on ne peut pas en dire autant de la compétition au global. De nombreuses polémiques ont accompagné ce mois et demi de la compétition et la FIFA est la cible de nombreuses critiques. Bixente Lizarazu ne déroge pas à la règle.
Sur France Inter, le champion du monde 1998 a notamment ciblé trois points qui ont gâché selon lui le Mondial : la participation de 48 équipes, l’arbitrage ainsi que l’ingérence permanente du président américain Donald Trump. « Je n’ai pas regardé certains matches. Pour moi, la Coupe du Monde, c’est l’élite, c’est les meilleures équipes, c’est le très haut niveau. Donc pfff, si on rajoute des équipes, certes, on fait plaisir à des fédérations, on fait plaisir à des pays, mais lors de la Coupe du Monde je veux voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J’avais des matches en trop » a d’abord lancé le consultant de TF1 avant de poursuivre.

L'ingérence de Trump a agacé Lizarazu 

« C’est comme d’hab, on a la VAR, mais il y a toujours des décisions contestables. Ouais… C’est comme à chaque Coupe du Monde, ça ne change pas […] Après, sur le fait de laisser jouer, si tu laisses jouer des paraguayens ou des argentins, c’est sûr qu’à un moment donné, il faut fixer quelques limites. J’ai l’impression que globalement il y a eu une ingérence de Donald Trump partout, donc pourquoi il n’y en aurait pas eu une dans cette Coupe du Monde… » a-t-il conclu dans des propos relayés par Girondins4Ever.
Une compétition gâchée à ses yeux par de nombreux points noirs, partagés par une majorité des observateurs. Espérons que la FIFA saura en tirer les conséquences dans l’optique du prochain Mondial en 2030. Pas certain, puisque cette compétition pourrait se dérouler avec encore plus d’équipes.

Lire aussi

L’Argentine fait deux aveux sur la finale contre l’EspagneL’Argentine fait deux aveux sur la finale contre l’Espagne
Articles Recommandés
ICONSPORT_364544_0043 Nakamura
OM

L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien

ICONSPORT_236834_0016
Serie A

L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola

ICONSPORT_282798_0069
CAN 2025

CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre

ICONSPORT_369971_0037
OL

OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète

Fil Info

24 juil. , 16:00
L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien
24 juil. , 15:44
L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola
24 juil. , 15:24
CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre
24 juil. , 15:06
OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète
24 juil. , 14:49
Belgique : Mark van Bommel remplace Rudi Garcia (off.)
24 juil. , 14:30
En vacances, Ferran Torres inquiète le PSG
24 juil. , 13:40
OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant
24 juil. , 13:20
Le cas Zidane pose problème, ça devient chaud
24 juil. , 13:19
Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Derniers commentaires

La légende sur Achraf Hakimi et son ex-femme anéantie

Il ne sera pas reconnu coupable Sergio... Tu verras et t'utiliseras une pirouette quand je te le mettrai devant le nez... Comme d'hab quoi...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Je comprends vraiment pas cette faculté que vous avez a insulter quand on dit ce qu'on pense de votre équipe Tu l'as trouve bien la compo toi en fait??

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

on peut pas en dire autant de toi la knacki...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Nous c’est la compo, toi, c’est ta gueule qui est degueux !!

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

La politique de post formation tend vers ce que tu décris : trouver des bons joueurs pas chers qui pourraient exploser comme vaz, acheté 200K et revendu 125 fois plus cher. Il suffit d'un....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading