La FIFA a tué le Mondial, il lance trois accusations

La Coupe du monde 2026 est terminée et l’heure est aux bilans mais aussi aux critiques, dont la plupart visent la FIFA après de nombreuses polémiques qui ont entouré la compétition.

Le week-end dernier, l’Espagne a soulevé la deuxième Coupe du monde de son histoire. Un sacre globalement mérité pour la Roja, équipe la plus complète du tournoi et qui aura battu de gros calibres comme la France, la Belgique, le Portugal et bien sûr l’Argentine en finale. Si le vainqueur a une très belle image, on ne peut pas en dire autant de la compétition au global. De nombreuses polémiques ont accompagné ce mois et demi de la compétition et la FIFA est la cible de nombreuses critiques. Bixente Lizarazu ne déroge pas à la règle.

Sur France Inter, le champion du monde 1998 a notamment ciblé trois points qui ont gâché selon lui le Mondial : la participation de 48 équipes, l’arbitrage ainsi que l’ingérence permanente du président américain Donald Trump. « Je n’ai pas regardé certains matches. Pour moi, la Coupe du Monde, c’est l’élite, c’est les meilleures équipes, c’est le très haut niveau. Donc pfff, si on rajoute des équipes, certes, on fait plaisir à des fédérations, on fait plaisir à des pays, mais lors de la Coupe du Monde je veux voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J’avais des matches en trop » a d’abord lancé le consultant de TF1 avant de poursuivre.

L'ingérence de Trump a agacé Lizarazu

« C’est comme d’hab, on a la VAR, mais il y a toujours des décisions contestables. Ouais… C’est comme à chaque Coupe du Monde, ça ne change pas […] Après, sur le fait de laisser jouer, si tu laisses jouer des paraguayens ou des argentins, c’est sûr qu’à un moment donné, il faut fixer quelques limites. J’ai l’impression que globalement il y a eu une ingérence de Donald Trump partout, donc pourquoi il n’y en aurait pas eu une dans cette Coupe du Monde… » a-t-il conclu dans des propos relayés par Girondins4Ever.

Une compétition gâchée à ses yeux par de nombreux points noirs, partagés par une majorité des observateurs. Espérons que la FIFA saura en tirer les conséquences dans l’optique du prochain Mondial en 2030. Pas certain, puisque cette compétition pourrait se dérouler avec encore plus d’équipes.