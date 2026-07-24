La légende sur Achraf Hakimi et son ex-femme anéantie

Le défenseur du PSG possède une vie privée qui fait beaucoup parler. Son ex-femme a pris la parole pour éclaircir les choses sur les circonstances de son divorce.

Footballeur figurant parmi les meilleurs latéraux de la planète, Achraf Hakimi ne fait pas parler de lui que sur les terrains. Il est actuellement en attente d’un procès pour agression sexuelle, pour des faits qui datent de plusieurs années. Avant cela, le Marocain filait le parfait amour avec Hiba Abouk, actrice espagnole désormais âgé de 39 ans. Ils ont eu deux enfants en commun, mais leur divorce n’a été officialisé que quand Hiba Abouk a annoncé sa séparation avec le joueur du PSG en 2023, alors qu'il était en plein coeur des soupçons d’agression sexuelle.

Un divorce à l'amiable pour Hakimi et Abouk

L’actrice a donc fait savoir que les deux époux étaient déjà séparés quand les faits se sont déroulés et qu’elle n’avait donc pas été trompée. Mais cette prise de parole a beaucoup déplu au Maroc notamment, où on annonçait que son ex-femme était surtout bouleversée de la façon dont s’était passée le divorce. En effet, Achraf Hakimi aurait mis tous ses biens au nom de sa mère, de sorte que Hiba Abouk n’aurait quasiment rien touché lors de la séparation.

Une rumeur à laquelle elle a bien voulu répondre dans une prise de parole rare, dans l’émission Volando Voy. « Il n’y a aucune vérité là-dedans. Et c’est bien simple puisqu’il n’y a eu aucune bataille juridique dans notre séparation car elle s’est faite à l’amiable. Le plus difficile a été de ne plus avoir de famille complète. C’était mon rêve d’avoir une famille avec un mari et le père de mes enfants, et c’est ce qui me manque le plus. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour mes enfants et je pense avant tout à eux. Notre mariage a échoué, c’est maintenant une autre forme de famille, ce sera comme ça pour la vie », a fait savoir l’actrice espagnole, qui tourne avec parcimonie pour des séries télévisées.