Yamal répond à Mbappé, le Ballon d'Or rend fou

Les prises de parole se multiplient avant la désignation du Ballon d'Or. Les candidats ne se cachent même plus et chacun se voit meilleur que les autres. C'est le Melon d'Or qui se joue surtout.

La course au Ballon d’Or est entrée dans une nouvelle dimension, et visiblement, tout le monde veut se placer au moment où les juges votent pour élire le meilleur joueur au monde. Les candidats sont nombreux cette année. La saison passée, jusqu’au dernier jour, Lamine Yamal a cru pouvoir passer devant Ousmane Dembélé, avant de s’incliner face au joueur français du PSG.

Champion d’Espagne avec le Barça et champion du monde avec l’Espagne, l’ailier du club catalan estime avoir de très bonnes chances de s’imposer pour ses performances lors de la saison 2025-2026. En réponse aux propos de Kylian Mbappé qui estimait que personne d’autre que lui ne méritait le Ballon d’Or, Lamine Yamal a pris la parole sur Movistar Deportes pour une déclarations très similaire, mais le mettant bien évidemment en avant.

« On me demande à qui je le donnerais: au meilleur joueur du monde. Pour moi, nous sommes, Mbappé et moi, les deux meilleurs du monde, et cette année je le mériterais, pour ce que j'ai gagné. C'est très clair pour moi, et tous ceux qui regardent les matchs le savent », a fait savoir Lamine Yamal, pour qui celui qui penserait différemment de lui ne connait donc pas grand chose au football.

Un avis tranché, à l’image de celui de l’attaquant du Real Madrid. S’il a en effet remporté la Coupe du monde, le joueur du Barça est néanmoins passé au travers de cette compétition, marquant un seul but sur 23 tirs, et ne réussissant par la moitié de ses dribbles sur la compétition. De quoi jeter une ombre à sa quête du Ballon d’Or.

En tout cas, les candidats commencent à se prendre un peu trop au jeu, et à beaucoup penser à la cérémonie du mois prochain à Paris, tout en oubliant totalement l’humilité et le sens du collectif qui ont permis au PSG en Europe et à l’Espagne au Mondial de s’imposer cette année.