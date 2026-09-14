OM : De Lange éjecté, le prochain numéro 1 est connu
Simon Ngapandouetnbu

OM : De Lange éjecté, le prochain numéro 1 est connu

OM14 sept. , 12:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM n'a pu recruter personne cet été. Jeffrey De Lange est le portier titulaire cette saison, mais la situation pourrait prochainement changer dans les buts phocéens.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Jeffrey De Lange, qui était auparavant la doublure de Gerónimo Rulli, est désormais le gardien de but titulaire à l'OM. Le niveau du portier néerlandais ne fait pas l'unanimité dans la cité phocéenne. Bruno Genesio va certainement terminer cet exercice avec le natif d'Amstelveen dans les cages. Mais la mission sera, à terme, de trouver un nouveau numéro 1. L'OM doit toujours faire face à une situation financière chaotique et devra donc faire preuve de malice pour trouver une nouvelle valeur sûre dans les cages. L'heureux élu pourrait d'ailleurs être un ancien de la maison.

Ngapandouetnbu titulaire à l'OM, l'heure est arrivée ? 

D'après les échos en Provence, Simon Ngapandouetnbu pourrait en effet enfin avoir sa chance dans les buts de l'Olympique de Marseille. Le gardien de but était souvent présent dans le groupe marseillais dès 2019 avant de partir définitivement à Montpellier en 2025. Africa Foot rappelle que Marseille a intégré, lors de son départ au MHSC, une clause permettant de disposer d'une priorité pour le racheter à des conditions avantageuses. Alors que le contrat de De Lange prendra fin en juin 2027 et qu'il n'est pas destiné à rester titulaire à Marseille, un retour de Ngapandouetnbu à moindre frais pourrait donc convenir à tout le monde.

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Avant d'en savoir plus sur son avenir, Ngapandouetnbu aura à cœur de réaliser une belle saison avec le MHSC, qui vise la montée dans l'élite en fin de saison. Outre l'OM, le Mans est également intéressé par la possibilité de recruter le Camerounais de 23 ans, dont la progression au plus haut niveau ne fait plus aucun doute.
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Dsl mais l'an passé avec l'equipe qu'on avait je pensais vraiment qu'on allait faire l'impasse sur la coupe d'europe .. on a eu du bol nos recrues ont performé mais avec l'effectif reduit et le coaching de fonseca .. tous le monde etait cramé en fevrier avec blessure en cascade et fatigue general ... or genesio a perdu des joueurs et n'en a eu aucun .. c'est quoi le mieux? jouer le championnat a font ou essayer de jouer les 2 et au final se planter en coupe et en championnat?

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c'est toi le footix la frite molle et oui un numero 9 on regarde ses stats avant toute chose c'est factuel!!! tout le monde ? prend pas des reves pour des realités parle en ton nom et pas celui du reste du monde

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