L'OM n'a pu recruter personne cet été. Jeffrey De Lange est le portier titulaire cette saison, mais la situation pourrait prochainement changer dans les buts phocéens.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Jeffrey De Lange, qui était auparavant la doublure de Gerónimo Rulli, est désormais le gardien de but titulaire à l' OM . Le niveau du portier néerlandais ne fait pas l'unanimité dans la cité phocéenne. Bruno Genesio va certainement terminer cet exercice avec le natif d'Amstelveen dans les cages. Mais la mission sera, à terme, de trouver un nouveau numéro 1. L'OM doit toujours faire face à une situation financière chaotique et devra donc faire preuve de malice pour trouver une nouvelle valeur sûre dans les cages. L'heureux élu pourrait d'ailleurs être un ancien de la maison.

Ngapandouetnbu titulaire à l'OM, l'heure est arrivée ?

Africa Foot rappelle que Marseille a intégré, lors de son départ au D'après les échos en Provence, Simon Ngapandouetnbu pourrait en effet enfin avoir sa chance dans les buts de l'Olympique de Marseille. Le gardien de but était souvent présent dans le groupe marseillais dès 2019 avant de partir définitivement à Montpellier en 2025.rappelle que Marseille a intégré, lors de son départ au MHSC , une clause permettant de disposer d'une priorité pour le racheter à des conditions avantageuses. Alors que le contrat de De Lange prendra fin en juin 2027 et qu'il n'est pas destiné à rester titulaire à Marseille, un retour de Ngapandouetnbu à moindre frais pourrait donc convenir à tout le monde.

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Avant d'en savoir plus sur son avenir, Ngapandouetnbu aura à cœur de réaliser une belle saison avec le MHSC, qui vise la montée dans l'élite en fin de saison. Outre l'OM, le Mans est également intéressé par la possibilité de recruter le Camerounais de 23 ans, dont la progression au plus haut niveau ne fait plus aucun doute.