Anderlecht prévient l'OL pour mercredi

Pas de temps à perdre pour l'OL, qui sort d'un déplacement délicat au Paris FC, et va devoir entamer sa campagne européenne chez les Belges d'Anderlecht, qui affichent leurs ambitions malgré une situation compliquée.

Bousculé ce week-end au Paris FC, l’Olympique Lyonnais va devoir rapidement se tourner vers une nouvelle compétition : l’Europa League. Ce mercredi, les joueurs de Paulo Fonseca vont se rendre au Lotto Park de Bruxelles afin d’y affronter Anderlecht. Un nom de prestige en Europe, même si les Mauves ne sont plus aussi effrayants que par le passé. Après six journées, ils occupent la 7e place du classement de Pro League, avec un gros problème en attaque puisqu’Anderlecht n’a trouvé les chemin des filets que quatre fois en six matchs.

Anderlecht ne marque pas

Néanmoins, la dernière victoire 1-0 à Malines a redonné espoir à une équipe qui compte bien marquer les esprits en Coupe d’Europe. Si Anderlecht ne fait plus forcément figure d’outsider dans cette Europa League , les Belges ont bien l’intention de franchir les poules, et cela passera par un bon résultat contre l’OL.

C’est ce qu’a clairement fait comprendre le gardien et capitaine des Mauves, Colin Coosemans. « Oui, la phase de ligue de l’Europa League était le premier grand objectif du club. On voulait la donner aux supporters. On y est maintenant et on veut représenter Anderlecht et son histoire européenne. On n’est pas seulement là pour faire huit matches. On croit pouvoir faire quelque chose, on est confiants », a promis le gardien de 34 ans, qui sait que le public du Parc Astrid a déjà grondé cette saison.

Après 10 ans sans titre, et avec un début de saison timoré, les supporters du club de Bruxelles demandent des résultats et vite, et cette fronde peut aussi représenter une arme pour l’OL s’il parvient à prendre le dessus rapidement dans cette entrée en Europa League.