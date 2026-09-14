Anderlecht prévient l'OL pour mercredi

Anderlecht prévient l'OL pour mercredi

OL14 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pas de temps à perdre pour l'OL, qui sort d'un déplacement délicat au Paris FC, et va devoir entamer sa campagne européenne chez les Belges d'Anderlecht, qui affichent leurs ambitions malgré une situation compliquée.
Bousculé ce week-end au Paris FC, l’Olympique Lyonnais va devoir rapidement se tourner vers une nouvelle compétition : l’Europa League. Ce mercredi, les joueurs de Paulo Fonseca vont se rendre au Lotto Park de Bruxelles afin d’y affronter Anderlecht. Un nom de prestige en Europe, même si les Mauves ne sont plus aussi effrayants que par le passé. Après six journées, ils occupent la 7e place du classement de Pro League, avec un gros problème en attaque puisqu’Anderlecht n’a trouvé les chemin des filets que quatre fois en six matchs.

Anderlecht ne marque pas 

Néanmoins, la dernière victoire 1-0 à Malines a redonné espoir à une équipe qui compte bien marquer les esprits en Coupe d’Europe. Si Anderlecht ne fait plus forcément figure d’outsider dans cette Europa League, les Belges ont bien l’intention de franchir les poules, et cela passera par un bon résultat contre l’OL.
C’est ce qu’a clairement fait comprendre le gardien et capitaine des Mauves, Colin Coosemans. « Oui, la phase de ligue de l’Europa League était le premier grand objectif du club. On voulait la donner aux supporters. On y est maintenant et on veut représenter Anderlecht et son histoire européenne. On n’est pas seulement là pour faire huit matches. On croit pouvoir faire quelque chose, on est confiants », a promis le gardien de 34 ans, qui sait que le public du Parc Astrid a déjà grondé cette saison.
Après 10 ans sans titre, et avec un début de saison timoré, les supporters du club de Bruxelles demandent des résultats et vite, et cette fronde peut aussi représenter une arme pour l’OL s’il parvient à prendre le dessus rapidement dans cette entrée en Europa League.
Articles Recommandés
La Misere De Lom Ca Ne Fait Pas Rire A Rennes
OM

La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes

Asse Larsonneur Ecarte Le Mouvement Est Lance
ASSE

ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé

Edf Mbappe Dembele Le Malaise Qui Inquiete Zidane
Equipe de France

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

Lol Secoue Par Ce Transfert La Poignante Revelation
OL

L'OL secoué par ce transfert, la poignante révélation

Fil Info

14 sept. , 10:00
La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes
14 sept. , 9:30
ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé
14 sept. , 9:00
EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane
14 sept. , 8:40
L'OL secoué par ce transfert, la poignante révélation
14 sept. , 8:20
Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage
14 sept. , 8:00
PSG : L’Equipe agresse un Parisien nullissime à Brest
14 sept. , 7:30
TV : Besiktas - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
14 sept. , 00:00
TV : Anderlecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 sept. , 23:05
PSG : Safonov fait taire tout le monde

Derniers commentaires

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

qu'est ce qu'il dit lui encore si mbappé ne serait pas un minimum collectif il ne serait pas le meilleur passeur de l'equipe de france a seulement 27 ans c'est factuel dc me sort pas tes histoires de troll ou pas! pour le coup le pauvre type c'est toi

La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes

Pour tous ceux qui aiment le football au delà de leur " chapelle " Voir l' OM ou l' OL dans cet état ne fait guère plaisir et il serait temps que la LFP inter agisse en aidant nôtre football

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

Le mec se prend pour un élu désormais de mieux en mieux mdr Il gagne rien depuis des années.. mais quel boulard ce mec !!

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

tu te sens obligé de troller constamment que tu vas essayer de nous expliquer que dembele n'est pas un joueur plus collectif que Mbappé ! Et après, en bon donneur de lecons, tu va venir me reprendre que je réponds au troll sergio ! pauvre type va

Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

Le souci c'est pas l'argent investi, mais la façon de l'investir. En tant que dirigeant, il se doit de déléguer aux bonnes personnes mais il ne l'a pas fait et c'est ça qui le rend responsable du désastre. Jamais au grand jamais effectivement des supporters ne peuvent être légitimes pour critiquer un apport d'argent très conséquent, cependant vous avez le droit d'être déçu et de le tenir pour responsable dans ses choix de direction.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading