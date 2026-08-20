Benzema snobe l'OL et contacte deux clubs en Europe

Karim Benzema, en froid avec son club en Arabie Saoudite, travaille sur un retour en Europe. L'OL n'est pas sans ses priorités pour le moment.

L’expérience de Karim Benzema en Arabie saoudite a de plus en plus de chances de se terminer dans quelque jours. Peu satisfait à Al-Ittihad, l’attaquant français avait tout plaqué pour rejoindre Al-Hilal l'hiver dernier. Mais visiblement, que ce soit son niveau de jeu ou sa renommée, son arrivée n’a pas convaincu les dirigeants du club de Riyad, qui cherchent à s’en défaire depuis le début de l’été. Cela pourrait s’accélérer dans les prochains jours avec l’approche de la fin du mercato

Un retour en Europe est en effet dans les tuyaux pour le joueur de 38 ans, qui va devoir négocier très fort pour cela. En effet, pour résilier son contrat, KB9 veut toucher l’intégralité de sa dernière année de salaire, soit 100 millions d’euros. Dans le cas contraire, un transfert parait impossible à envisager, car aucun club en Europe ou dans le monde ne pourrait lui maintenir son niveau de salaire.

En tout cas, ses représentants étudient plusieurs portes de sortie en cas de besoin. Selon la presse espagnole, le Betis Séville discute avec l’ancien lyonnais depuis quelques jours, pour un retour en Liga qui ferait forcément beaucoup parler. Mais il y a une autre destination à la monde ces dernières semaines qui fait son apparition. C’est le Trabzonspor de Mohamed Salah, dans un championnat de Turquie qui investit beaucoup sur les recrues, sans se soucier du fair-play financier.

Des agents ont proposé le Français à la formation de Trabzon, qui n’a toutefois pas donné suite pour le moment, estimant l’âge et les incertitudes liées à son niveau physique trop importantes. Pour le moment, l’OL n’apparait dans aucune coupure de presse ou aucune mention, alors que le rêve de voir Karim Benzema terminer sa carrière dans son club formateur fait forcément saliver de nombreux supporters rhodaniens. Mais à un moins d’un incroyable effort salarial qui s’apparenterait à du bénévolat pour lui, un retour dans le Rhône n’est pas envisagé à l’heure actuelle.