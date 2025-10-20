ICONSPORT_272612_0192
OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

OL20 oct. , 10:30
parClaude Dautel
Le jeune défenseur néerlandais de l'Olympique Lyonnais a été pointé du doigt après la défaite lyonnaise à Nice. Mais Ruben Kluivert est trop facilement la cible des critiques, estime Sidney Govou.
C'est peu dire que les oreilles de Ruben Kluivert ont sifflé samedi suite à la déconvenue lyonnaise à l'Allianz Riviera. Il est vrai que le joueur arrivé lors du dernier mercato pour 3,5 millions d'euros a semblé être totalement à côté de la plaque face aux joueurs niçois. Et c'est dommage, car globalement l'Olympique lyonnais n'a pas fait un match catastrophique contre le club azuréen. Mais forcément, la puissance des réseaux sociaux a tout emporté sur son passage, et le fils de Patrick Kluivert a endossé à lui seul le poids de cette défaite, la deuxième consécutive de l'OL en Ligue 1. Pourtant, il serait trop simple de croire que si Lyon est tombé, c'est uniquement parce que le défenseur de 24 ans a été trop passif à son poste. Et ce lundi, Sidney Govou est venu au secours de Kluivert.

Ruben Kluivert mérite d'avoir sa chance

L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais des grandes années n'est pas du genre à faire de la langue de bois. Et s'il ne nie pas que Ruben Kluivert a été à la peine contre l'OGC Nice, il estime qu'il ne faut tout de même pas tirer des conclusions trop rapides contre le joueur que l'OL est allé chercher au Portugal, et plus précisément à Casa Pia en juillet dernier. « La force de l’OL était de ne pas prendre de but. Or quand ça flanche derrière, c’est plus dur de gagner. Mais je ne veux pas tomber sur Ruben Kluivert. Il n’était déjà pas tout le temps titulaire dans son club au Portugal, et avec l’OL, c’était sa première comme axial gauche, alors qu’il a peut-être plus de repères comme axial droit. Le pari n’a pas été gagnant, mais il le sera peut-être à l’avenir. C’est globalement que l’OL a moins bien défendu, avec moins de pressing et d’agressivité de toute l’équipe », fait remarquer, dans les colonnes du Progrès, un Sidney Govou qui ne veut pas que Kluivert soit si brutalement sacrifié.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
