Barcola rend service à l'OL en plein mercato

OL14 févr. , 19:00
parCorentin Facy
Dans les ultimes instants du mercato, l’OL a recruté Noham Kamara en provenance du PSG cet hiver. Le jeune défenseur de 19 ans a beaucoup échangé avec Bradley Barcola avant de dire oui à Lyon.
Très actif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a apporté des ajustements très intéressants à l’effectif de Paulo Fonseca. Le club rhodanien a bien sûr fait venir Endrick en provenance du Real Madrid, mais pas seulement. Noah Nartey a aussi rejoint l’OL en provenance de Brondby tandis que le jeune et prometteur Noham Kamara s’est engagé avec les Gones, prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain. Lyon s’est manifesté très tôt pour récupérer le défenseur formé dans la capitale, mais c’est finalement dans les derniers jours du mois de janvier que l’opération s’est conclue.
Interrogé par Radio Scoop, le néo-défenseur de l’Olympique Lyonnais a raconté les coulisses de sa signature, confiant notamment que Bradley Barcola son ex-coéquipier au PSG l’avait encouragé à s’engager dans la capitale des Gaules. « C’est vrai que ça s’est fait à la dernière minute. Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller. Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d’être ici et maintenant je suis très pressé de commencer » a-t-il d’abord expliqué avant de conclure.

Kamara a beaucoup discuté avec Barcola

« Je n’ai pas hésité une seule seconde. J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville, mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club » a raconté Noham Kamara, qui attend encore de disputer ses premières minutes sous le maillot lyonnais. Ce sera peut-être ce dimanche soir à l’occasion de la réception de l’OGC Nice pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.

Derniers commentaires

Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

Juste un petit merci à Strasbourg 2/2 OM , ils nous doivent bien ça , c'est qu'un minimum

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Ce n'est pas une malédiction , c'est tout simplement la fragilité de l'équipe ! Ce n'est pas un hasard .

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Magnifique !!! C'est comme ça qu'on kiffe l'OM

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Bah le temps des arrêts de jeu est le même pour les 2 équipes, hein, pour marquer ou ne pas encaisser! La plus fragile, dans le doute, prend le but🤔😉

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

le pénalty est sifflé à la 94e, le reste c'est "pas du temps de jeu".. Le temps de jeu restant il a même servi à l'OM de mener une dernière offensive (sans succès) de la part de l'OM à la 98e.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

