Barcola rend service à l'OL en plein mercato

Dans les ultimes instants du mercato, l’OL a recruté Noham Kamara en provenance du PSG cet hiver. Le jeune défenseur de 19 ans a beaucoup échangé avec Bradley Barcola avant de dire oui à Lyon.

Très actif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a apporté des ajustements très intéressants à l’effectif de Paulo Fonseca. Le club rhodanien a bien sûr fait venir Endrick en provenance du Real Madrid, mais pas seulement. Noah Nartey a aussi rejoint l’OL en provenance de Brondby tandis que le jeune et prometteur Noham Kamara s’est engagé avec les Gones, prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain . Lyon s’est manifesté très tôt pour récupérer le défenseur formé dans la capitale, mais c’est finalement dans les derniers jours du mois de janvier que l’opération s’est conclue.

Interrogé par Radio Scoop, le néo-défenseur de l’Olympique Lyonnais a raconté les coulisses de sa signature, confiant notamment que Bradley Barcola son ex-coéquipier au PSG l’avait encouragé à s’engager dans la capitale des Gaules. « C’est vrai que ça s’est fait à la dernière minute. Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller. Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d’être ici et maintenant je suis très pressé de commencer » a-t-il d’abord expliqué avant de conclure.

Kamara a beaucoup discuté avec Barcola