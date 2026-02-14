L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

22e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

Marseille - Strasbourg : 2-2

Dans un climat très hostile en première mi-temps, l’OM pensait tenir sa victoire mais s'est écroulé dans le dernier quart d'heure (2-2).

La première période était très particulière pour l’Olympique de Marseille avec un sacré mélange d’émotion. La crainte d’abord face à des tribunes totalement vides pour contester face aux mauvais résultats des dernières semaines. La joie ensuite puisque dès le quart d’heure de jeu, Greenwood ouvrait le score d’un joli piqué sur une passe astucieuse de Gouiri. La première mi-temps passait et l’OM n’était pas inquiété face à une équipe strasbourgeoise dangereuse à une seule reprise par une tête sur le poteau de Godo.

La deuxième mi-temps commençait à merveille pour Marseille qui doublait la mise grâce à Gouiri, qui profitait d’un cadeau de Penders pour joliment doubler la mise. Les hommes de Jacques Abardonado reculaient et ils l'ont immédiatement payé. Un joli numéro de Godo sur le côté droit permettait à Nanasi de réduire la marque à quinze minutes de la fin du match. L’OM évoluait alors exclusivement en contre dans un match de moins en moins maîtrisé. Et le manque de maîtrise de l' OM allait coûter cher dans les dernières secondes puisque Emerson concédait un penalty transformé par Panichelli. Un énorme coup dur pour l'OM, qui concède le match nul dans un match où la victoire lui semblait promise.