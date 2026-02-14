habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes a tapé le PSG grâce à Beye

Rennes14 févr. , 18:00
parEric Bethsy
Pour la première du coach intérimaire Sébastien Tambouret, le Stade Rennais s’est offert le Paris Saint-Germain (3-1) vendredi au Roazhon Park. Cette réaction coïncide étrangement avec le départ de l’entraîneur Habib Beye. Mais l’attaquant Estéban Lepaul assure que les récents événements n’ont rien changé.
Le Paris Saint-Germain ne l’avait sans doute pas vu venir. Impressionnant face à l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, le champion d’Europe semblait parti pour rouler sur un Stade Rennais en crise. Le club breton a vécu une semaine agitée avec la mise à l’écart de l’entraîneur Habib Beye. Pas de quoi faciliter la préparation de cette rencontre sachant que l’intérimaire Sébastien Tambouret n’a eu que quelques séances d’entraînement pour mettre sa stratégie en place.
Le court délai n’a pas empêché les Rouge et Noir de surprendre les Parisiens. Méconnaissables, les Rennais se seraient-ils sentis libérés après le départ d’un coach très critiqué au sein du vestiaire ? Ce n’est pas l’avis d’Estéban Lepaul. « C'est une soirée parfaite et fédératrice pour nous, avec beaucoup de plaisir, d'intensité, de soutien les uns aux autres. Ce match doit être fédérateur pour nous pour la suite », a réagi l’attaquant du Stade Rennais en zone mixte.

Lepaul défend Beye

« Un rapport avec le départ d'Habib Beye ? Pas du tout, a démenti l’ancien Angevin. Je pense que c'est quelque chose qu'on était capables de faire, et on l'a fait sur certains matchs. Ce n'est pas du tout en rapport avec ça. C'était une semaine spéciale, mais j'ai vu un groupe qui est resté très concentré dans la semaine de travail et qui a écouté ce qu'on voulait mettre en place et ça a payé. » Pas sûr que Brice Samba partage l’opinion de son coéquipier. Mis à l’écart à Lens la semaine dernière, le gardien rennais a parlé d’une « revanche personnelle ».

Derniers commentaires

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Le patron du sportif c'est Longoria c'est lui le président, mc court tu le vois jamais il s occupe de rien a part d apporter la tune et ramasser la tune rien de plus, ceux qui s occupe de tout c est Longoria et benatia

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

C’est au patron également de décider et même de modifier certaines choses

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Une purge ce match !!!

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Sur la banderole, c'est "Un club en auto-destruction", et dans l'article c'est "auto-direction".^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

