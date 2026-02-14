Rennes a tapé le PSG grâce à Beye

Pour la première du coach intérimaire Sébastien Tambouret, le Stade Rennais s’est offert le Paris Saint-Germain (3-1) vendredi au Roazhon Park. Cette réaction coïncide étrangement avec le départ de l’entraîneur Habib Beye. Mais l’attaquant Estéban Lepaul assure que les récents événements n’ont rien changé.

Le Paris Saint-Germain ne l’avait sans doute pas vu venir. Impressionnant face à l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, le champion d’Europe semblait parti pour rouler sur un Stade Rennais en crise. Le club breton a vécu une semaine agitée avec la mise à l’écart de l’entraîneur Habib Beye. Pas de quoi faciliter la préparation de cette rencontre sachant que l’intérimaire Sébastien Tambouret n’a eu que quelques séances d’entraînement pour mettre sa stratégie en place.

Le court délai n’a pas empêché les Rouge et Noir de surprendre les Parisiens. Méconnaissables, les Rennais se seraient-ils sentis libérés après le départ d’un coach très critiqué au sein du vestiaire ? Ce n’est pas l’avis d’Estéban Lepaul. « C'est une soirée parfaite et fédératrice pour nous, avec beaucoup de plaisir, d'intensité, de soutien les uns aux autres. Ce match doit être fédérateur pour nous pour la suite », a réagi l’attaquant du Stade Rennais en zone mixte.

Lepaul défend Beye

« Un rapport avec le départ d'Habib Beye ? Pas du tout, a démenti l’ancien Angevin. Je pense que c'est quelque chose qu'on était capables de faire, et on l'a fait sur certains matchs. Ce n'est pas du tout en rapport avec ça. C'était une semaine spéciale, mais j'ai vu un groupe qui est resté très concentré dans la semaine de travail et qui a écouté ce qu'on voulait mettre en place et ça a payé. » Pas sûr que Brice Samba partage l’opinion de son coéquipier. Mis à l’écart à Lens la semaine dernière, le gardien rennais a parlé d’une « revanche personnelle ».