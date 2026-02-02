OL : Le PSG confirme le prêt de Noham Kamara à Lyon

L'OL a confirmé avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain concernant le jeune défenseur pour un prêt avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future. «», précise l'Olympique Lyonnais.