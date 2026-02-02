ICONSPORT_259253_0473
Noham Kamara

OL : Le PSG confirme le prêt de Noham Kamara à Lyon

OL02 févr. , 21:08
parClaude Dautel
0
Formé au PSG, Noham Kamara rejoint l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.
L'OL a confirmé avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain concernant le jeune défenseur pour un prêt avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future. « Formé en région parisienne (CS Meaux, US Torcy), Noham Kamara a rejoint le centre de formation du PSG en 2024 à l’âge de 17 ans. International U20, le défenseur central a participé aux sept rencontres de l’Equipe de France lors de la Coupe du Monde disputée au Chili en octobre dernier, et a également pris part à trois matches avec le PSG. L’Olympique Lyonnais est très heureux de conclure ce mercato hivernal en intégrant Noham Kamara à son effectif pour la deuxième partie de la saison », précise l'Olympique Lyonnais.
0
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.

Karim Benzema reste en Arabie Saoudite, mais change de club

oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading