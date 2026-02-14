le nouveau renfort offensif de l ol roman iaremtchouk photo dr 1770066806
Roman Iaremtchouk - OL

OL : Le renfort fantôme servira de roue de secours

OL14 févr. , 12:20
parClaude Dautel
Roman Yaremchuk a rejoint l'OL sous forme de prêt payant lors du mercato d'hiver. Mais, même en l'absence d'Endrick, l'avant-centre ukrainien ne débutera pas contre Nice.
Moyennant 1,5 million d'euros, l'Olympiakos a prêté Roman Yaremchuk à l'Olympique Lyonnais au dernier jour de la fenêtre hivernale des transferts. Cependant, en rejoignant le club rhodanien, l'attaquant international ukrainien de 30 ans savait que la concurrence serait brutale, et même impossible à battre, puisque dans le même temps Endrick a signé à Lyon. Alors, au moment où le joueur brésilien est suspendu, Roman Yaremchuk pouvait espérer débuter dimanche contre Nice au Groupama Stadium, d'autant plus qu'il a totalement récupéré de sa blessure au mollet. Mais, selon L'Equipe, Paulo Fonseca ne titularisera pas Roman Yaremchuk face au Gym. Alors qu'il ne compte aucune minute de temps de jeu, le joueur prêté par le club grec ne fera son entrée en jeu qu'en cas de défaillance de l'OL précise le quotidien sportif.

 Yaremchuk a zéro minute de temps de jeu à Lyon

« Fonseca n'a pas pour habitude de prendre le moindre risque quand ses joueurs reviennent de l'infirmerie. Il ne devrait pas titulariser Iaremtchouk/ Il y a peu, le coach lusitanien précisait pouvoir l'associer en pointe fixe à un deuxième attaquant plus mobile. Ce serait une possibilité en cours de match, selon le score et l'évolution du rapport de force », précisent nos confrères. De son côté, l'expérimenté attaquant ukrainien ne se prend pas du tout la tête, sachant parfaitement que les choix de Paulo Fonseca sont les bons, il suffit de regarder les résultats de l'Olympique Lyonnais pour s'en convaincre.
Avec un Pavel Sulc devenu le redoutable buteur numéro 1 de l'OL, un peu à la surprise générale, mais aussi le jeune Rémi Himbert, l'Olympique Lyonnais a des atouts offensifs, même en l'absence provisoire d'Endrick. Roman Yaremchuk risque donc d'avoir un temps de jeu très limité avant son retour en Grèce. Car on voit mal le club de Michel Kang lever l'option d'achat de 5 millions d'euros qui figure dans le contrat de prêt de l'avant-centre ukrainien.
R. Yaremchuk

R. Yaremchuk

UkraineUkraine Âge 30 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Y'a Fofana qui partira, ca c'est prévu. Aucun interet de vendre Morton, faut surtout faire partir les joueurs qui servent a rien et completer le groupe avec des bons coups comme la cellule de recrutement sait le faire.

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

t'es perché toi!! Nasser est président de Bein, rien que ca...

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Oui enfin un Paqueta AUSSI était hyper important. A un moment vu que personne n'est irremplaçable si il doit rapporter des sous pour revenir à l'équilibre il sera sacrifié.

PSG : Zabarnyi déjà viré

Zabarnyi est catastrophique. En fait c'est simple, il n'a pas fait 1 bon match depuis son recrutement, pas 1 !!!!

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Je ne pense pas il est tellement important dans l'équipe comme coco (qui a mon avis sera prolongé)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

