OL : Le renfort fantôme servira de roue de secours

Roman Yaremchuk a rejoint l'OL sous forme de prêt payant lors du mercato d'hiver. Mais, même en l'absence d'Endrick, l'avant-centre ukrainien ne débutera pas contre Nice.

Moyennant 1,5 million d'euros, l'Olympiakos a prêté Roman Yaremchuk à l'Olympique Lyonnais au dernier jour de la fenêtre hivernale des transferts. Cependant, en rejoignant le club rhodanien, l'attaquant international ukrainien de 30 ans savait que la concurrence serait brutale, et même impossible à battre, puisque dans le même temps Endrick a signé à Lyon. Alors, au moment où le joueur brésilien est suspendu, Roman Yaremchuk pouvait espérer débuter dimanche contre Nice au Groupama Stadium, d'autant plus qu'il a totalement récupéré de sa blessure au mollet. Mais, selon L'Equipe, Paulo Fonseca ne titularisera pas Roman Yaremchuk face au Gym. Alors qu'il ne compte aucune minute de temps de jeu, le joueur prêté par le club grec ne fera son entrée en jeu qu'en cas de défaillance de l'OL précise le quotidien sportif.

Yaremchuk a zéro minute de temps de jeu à Lyon

« Fonseca n'a pas pour habitude de prendre le moindre risque quand ses joueurs reviennent de l'infirmerie. Il ne devrait pas titulariser Iaremtchouk/ Il y a peu, le coach lusitanien précisait pouvoir l'associer en pointe fixe à un deuxième attaquant plus mobile. Ce serait une possibilité en cours de match, selon le score et l'évolution du rapport de force », précisent nos confrères. De son côté, l'expérimenté attaquant ukrainien ne se prend pas du tout la tête, sachant parfaitement que les choix de Paulo Fonseca sont les bons, il suffit de regarder les résultats de l'Olympique Lyonnais pour s'en convaincre.

Avec un Pavel Sulc devenu le redoutable buteur numéro 1 de l'OL, un peu à la surprise générale, mais aussi le jeune Rémi Himbert, l'Olympique Lyonnais a des atouts offensifs, même en l'absence provisoire d'Endrick. Roman Yaremchuk risque donc d'avoir un temps de jeu très limité avant son retour en Grèce. Car on voit mal le club de Michel Kang lever l'option d'achat de 5 millions d'euros qui figure dans le contrat de prêt de l'avant-centre ukrainien.