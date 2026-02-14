Ligue 1

Lille-Brest : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 114 févr. , 18:15
parEric Bethsy
Lille : Özer – Bouaddi, Mbemba, Alexsandro, Perraud – André, Mukau – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Diaoune.
Brest : Coudert – Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo, Dina Ebimbe, Labeau Lascary – Ajorque.
Derniers commentaires

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

le pénalty est sifflé à la 94e, le reste c'est "pas du temps de jeu".. Le temps de jeu restant il a même servi à l'OM de mener une dernière offensive (sans succès) de la part de l'OM à la 98e.

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Ça démontre avant tout la fragilité de cette équipe ...encore!

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

C'est pas etre maudit, je le sentais venir a 10km cette égalisation.

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Au rugby y a la var , autant de changement et aucun arrêt de jeu, a la 80 ème minute le match s arrête quand le ballon sort du terrain c'est mieux comme ca

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Le but égalisation a la 97 minute

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

