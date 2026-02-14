Lille-Brest : Les compos (19h sur Ligue 1+)

le pénalty est sifflé à la 94e, le reste c'est "pas du temps de jeu".. Le temps de jeu restant il a même servi à l'OM de mener une dernière offensive (sans succès) de la part de l'OM à la 98e.
Ça démontre avant tout la fragilité de cette équipe ...encore!
C'est pas etre maudit, je le sentais venir a 10km cette égalisation.
Au rugby y a la var , autant de changement et aucun arrêt de jeu, a la 80 ème minute le match s arrête quand le ballon sort du terrain c'est mieux comme ca
Le but égalisation a la 97 minute
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
