Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

L'Olympique Lyonnais a flairé le bon coup cet hiver en récupérant Endrick en prêt en provenance du Real Madrid CF. Paulo Fonseca ne veut cependant pas faire de cadeaux à l’international brésilien.

L’Olympique Lyonnais vit une année 2026 tonitruante et peut accomplir de très grandes choses. Cet hiver lors du mercato , les Gones ont réalisé de belles affaires. Endrick a notamment rejoint les rangs rhodaniens en prêt jusqu’à la fin de saison. Et le Brésilien n’aura pas tardé à marquer les esprits en France.

Mais Endrick est encore jeune et doit continuer à apprendre à au plus haut niveau. Paulo Fonseca veille à son développement et à son adaptation, refusant toute idée d’une quelconque dépendance d’Endrick à l’ OL et inversement.

Paulo Fonseca conscient de la problématique Endrick à l'OL

Lors d'une interview accordée à Olympique et Lyonnais, l'entraineur portugais a en effet été très clair sur le sujet Endrick : « Le staff technique doit comprendre qu’Endrick a besoin d’une aide. Nous avons parlé avec lui pour qu’il apprenne, mais il a besoin d’un accompagnement. Tout le monde dans le groupe comprend la situation d’Endrick. Il a les mêmes obligations que les autres, il travaille comme les autres. Nous ne sommes pas dépendants de lui, comme il n'est pas dépendant du groupe. (...) Le groupe a besoin du meilleur Endrick, mais Endrick a besoin du travail de tout le groupe ».

Ce dimanche contre l'OGC Nice au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais aura une nouvelle occasion de frapper fort en Ligue 1 en se rapprochant des deux premières places. Endrick ne sera pas de la partie.

Les Gones devront donc trouver de nouvelles solutions et démontrer qu’ils forment un collectif redoutable, déterminé à aller chercher un titre majeur en cette seconde partie de saison. Chaque point comptera dans la course aux premières places en Ligue 1 et Lyon doit envoyer un signal fort à ses concurrents pour continuer de croire en ses rêves.