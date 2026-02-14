Saint-Maximin

Saint-Maximin menace Thauvin, Lens a un problème

Lens14 févr. , 20:00
parEric Bethsy
0
Auteur de débuts remarqués à Lens, Allan Saint-Maximin ne tardera pas à toquer à la porte du onze. Un casse-tête à venir pour l’entraîneur Pierre Sage qui devra réfléchir à l’idée de sacrifier son cadre Florian Thauvin.
Sur une action, Allan Saint-Maximin a déjà marqué les esprits. L’ailier du Racing Club de Lens a débloqué son compteur contre le Stade Rennais (3-1) avec un but en solitaire. Le public de Bollaert a adoré et valide totalement le choix de recrutement de Jean-Louis Leca. En toute fin de mercato hivernal, le directeur sportif a offert à Pierre Sage un profil manquant dans l’effectif. Les Sang et Or ne possédaient pas ce joueur capable de faire des différences en percussion, notamment face aux blocs bas qui s’opposent régulièrement à Lens cette saison.
« C'est une vraie alternative à ce poste-là, il a une capacité à être très bon dos au but et à être aussi à l'aise dans la profondeur, s’est récemment réjoui le coach artésien. Aujourd'hui, il n'a pas encore évolué à son poste. Je veux aussi que ses caractéristiques puissent s'exprimer dans des conditions qu'il connaît mieux et qu'il apporterait encore plus à l'équipe. » Ravi, Pierre Sage parle d’Allan Saint-Maximin comme une simple « alternative ». Mais s’il enchaîne les actions de haut niveau, et si son adaptation se passe bien, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne ne tardera pas à prétendre à une place de titulaire.

Le problème, c’est que les trois offensifs du onze sont solidement installés. L’ailier de 28 ans n’a pas vraiment le profil pour concurrencer Odsonne Edouard en pointe. A priori, la menace concerne plutôt Wesley Saïd, dont l’efficacité paraît indispensable (8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1), et Florian Thauvin qui impressionne moins dans cette deuxième partie de saison comme le souligne But. Reste à savoir si Pierre Sage osera se priver de l’international français et de sa justesse dans les derniers mètres. A l’heure actuelle, l’hypothèse paraît peu probable.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

