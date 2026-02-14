Saint-Maximin menace Thauvin, Lens a un problème

Auteur de débuts remarqués à Lens, Allan Saint-Maximin ne tardera pas à toquer à la porte du onze. Un casse-tête à venir pour l’entraîneur Pierre Sage qui devra réfléchir à l’idée de sacrifier son cadre Florian Thauvin.

Sur une action, Allan Saint-Maximin a déjà marqué les esprits. L’ailier du Racing Club de Lens a débloqué son compteur contre le Stade Rennais (3-1) avec un but en solitaire. Le public de Bollaert a adoré et valide totalement le choix de recrutement de Jean-Louis Leca. En toute fin de mercato hivernal, le directeur sportif a offert à Pierre Sage un profil manquant dans l’effectif. Les Sang et Or ne possédaient pas ce joueur capable de faire des différences en percussion, notamment face aux blocs bas qui s’opposent régulièrement à Lens cette saison.

« C'est une vraie alternative à ce poste-là, il a une capacité à être très bon dos au but et à être aussi à l'aise dans la profondeur, s’est récemment réjoui le coach artésien. Aujourd'hui, il n'a pas encore évolué à son poste. Je veux aussi que ses caractéristiques puissent s'exprimer dans des conditions qu'il connaît mieux et qu'il apporterait encore plus à l'équipe. » Ravi, Pierre Sage parle d’Allan Saint-Maximin comme une simple « alternative ». Mais s’il enchaîne les actions de haut niveau, et si son adaptation se passe bien, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne ne tardera pas à prétendre à une place de titulaire.