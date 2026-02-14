ICONSPORT_285454_0156

La Ligue 1 s'arrache la nouvelle pépite de l'ASSE

ASSE14 févr. , 18:30
parCorentin Facy
Pépite du centre de formation de l’AS Saint-Etienne, Kévin Pedro attise les convoitises. De nombreux gros clubs de Ligue 1 sont déjà sur les rangs pour s’offrir le défenseur central des Verts.
Le mercato promet d’être agité à l’AS Saint-Etienne l’été prochain. Et pour cause, les Verts seront actifs quoi qu’il arrive, que le club remonte en Ligue 1 ou pas. Sur le volet des départs aussi, il y aura du mouvement. Des joueurs comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili ont la cote. Un autre joueur bankable de l’ASSE est de plus en plus observé selon FootMercato, il s’agit de Kévin Pedro. Le défenseur central de 19 ans formé dans le Forez compte 7 apparitions en Ligue 2 cette saison, la plupart en tant que titulaire.
International dans sa catégorie d’âge avec l’équipe de France, il suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. Le média spécialisé l’affirme, « de nombreux clubs ambitieux de Ligue 1 qui bataillent pour les places européennes » se sont renseignés pour faire venir Kévin Pedro dès cet hiver. Un départ au mois de janvier n’était toutefois pas envisageable pour les dirigeants stéphanois, qui comptent sur leur défenseur pour viser la montée en fin de saison. L’été risque cependant d’être difficile pour l’ASSE qui sait que conserver sa pépite va relever de l’exploit.

Kévin Pedro a la cote en Ligue 1 

Car au-delà de plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1 dont l’identité n’a pas filtré, des écuries européennes sont également sur les rangs. Rien d’étonnant pour son ancien formateur Lionel Bopiko, très élogieux à l’égard du jeune défenseur stéphanois. « Il a un tel potentiel. Je ne dis pas ça parce que je le connais. Mais il a une maturité et une simplicité qui pourrait faciliter son intégration partout et sa progression. Je ne vois rien qui pourrait le perdre. Il ne faut pas prendre pour acquis ses qualités techniques. Il peut révolutionner le poste de défenseur central » affirme carrément son ancien formateur à l’AS Saint-Etienne.
Sous contrat professionnel avec les Verts jusqu’en juin 2030, Kévin Pedro est valorisé à 100.000 euros par Transfermarkt. Nul doute que pour l’ASSE, une somme si dérisoire ne suffira pas et qu’il faudra aligner les millions d’euros pour avoir une chance de recruter le natif de Carcassonne lors de la prochaine période de transferts.

