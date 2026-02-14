Le groupe de l'OL avec la première de Yaremchuk

J’aurais mis longoria benatia cassez vous mais pas celui qui les fait vivre depuis tant d’année sans rien récolté de bon de ce club. Ni argent ni trophée
C'est toujours 100 M il a marqué aujourd'hui
Après les supporters ils ont raison , toute l année ils viennent en nombre pour remplir le stade et y a toujours pas de résultats , un moment donné ils commencent en avoir ral bol , les supporters ont raison ne pas être content
Mdr toi t’es mega drole après m’avoir dit Greenwood cest 100M maintenant tu compares Marseille à Naples je sais pas ce que tu prend mais j’en veux un peu
CSC tu m’inspires bebew
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Le groupe convoqué pour la réception de Nice demain à 20h45 🏟️🔥 Match à suivre au stade ou sur @ligue1plus 👀 #OLOGCN