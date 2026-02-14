OM : De Zerbi ou Abardonado, Gouiri fait un constat

ICONSPORT_271946_0478
Après le nul concédé contre Strasbourg (2-2) ce samedi, Amine Gouiri a partagé sa frustration. L’attaquant de l’Olympique de Marseille souligne la responsabilité des joueurs, et non celle des entraîneurs, dans ces fins de match ratées.
Le scénario se répète pour l’Olympique de Marseille. Cette saison, le club phocéen a pris la mauvaise habitude de concéder des buts importants dans les dernières minutes. Comme contre le Paris FC (2-2) il y a deux semaines, les Marseillais semblaient tranquillement se diriger vers un succès mérité face à Strasbourg. Mais une fois de plus, la bande à Mason Greenwood a subi une remontée avec un penalty offert et concédé dans le temps additionnel. Ça commence à faire beaucoup pour Amine Gouiri.
Dans son interview d’après-match, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a absolument pas savouré sa jolie passe décisive pour l’Anglais, ni son but inscrit au retour des vestiaires. L’international algérien a souligné la responsabilité des joueurs, et non pas celle du coach intérimaire Pancho Abardonado ou de son prédécesseur Roberto De Zerbi. « Sur le plan personnel, c'est bien mais ça ne sert à rien puisque ça n'a pas fait gagner l'équipe », a lâché l’ancien Rennais au micro de beIN Sports.
C'est nous sur le terrain
- Amine Gouiri
« On prend encore ce but à la fin sur penalty. On savait que ce serait une ambiance hostile, on voulait ramener le public avec nous. On l'a fait mais on a tout gâché à la fin, a regretté Amine Gouiri. Les choix des entraîneurs ? Ce n'est pas une question de choix. Quand ça se répète une dizaine de fois, et encore aujourd'hui, ce n'est pas les choix, c'est nous sur le terrain. On doit être plus vicieux et plus efficaces dans les deux surfaces. » En attendant, l’OM perd encore des points précieux dans la course à la qualification en Ligue des Champions.

0
Loading