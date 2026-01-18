Axel Disasi à l'OL, c'est reparti

Totalement barré avec Chelsea, Axel Disasi compte zéro match et est désormais poussé dehors. L'OL fait partie des candidats pour le récupérer en cas de belle affaire.

Désormais bien en place à Chelsea où il est arrivé début janvier, Liam Rosenior voit la fin du mercato se profiler et a quelques certitudes. Il a donné un bon de sortie à deux joueurs de son effectif qui ne font pas partie de ses plans. Il s’agit de Raheem Sterling, qui n’a tout simplement pas joué à cette saison. Et d’Axel Disasi, qui a été relégué avec l’équipe B ou les jeunes du club, et compte lui aussi zéro match avec les Blues cette saison. Cela ne devrait pas changer, car la presse londonienne souligne que ses performances avec l’équipe de jeunes du club ne sont pas vraiment dignes d’un candidat à l’équipe première, comme lors de la récente défaite 6-2 face à Benfica.

Disasi encore moins cher en fin de mercato !

Une vraie claque pour un joueur recruté 45 millions d’euros en provenance de Monaco en 2023, et qui possède encore trois ans de contrat. Le club londonien a déjà atteint son quota de joueurs prêtés, et ambitionne donc de vendre définitivement l’international français. Si possible dès cet hiver.

Il est disponible, et des clubs saoudiens, Lyon et la Roma se sont renseignés. Sterling aussi, mais lui ne veut pas signer en MLS ou en Saudi Pro League », a précisé le journaliste de GiveMeSport, pour qui l’OL garde toujours le contact avec Chelsea pour récupérer le défenseur central. Journaliste spécialisé sur le mercato, Ben Jacobs a donné quelques détails sur l’actualité de Disasi, et notamment le fait qu’il y avait du monde pour le récupérer dans cette dernière quinzaine du mercato. «», a précisé le journaliste de GiveMeSport, pour qui l’OL garde toujours le contact avec Chelsea pour récupérer le défenseur central.

Considéré comme le cinquième choix défensif par Liam Rosenior, Axel Disasi pourrait même être violemment poussé vers la sortie si Chelsea parvient à faire signer Jérémy Jacquet en provenance de Rennes. Un scénario que l’OL doit espérer, pour récupérer un joueur à moindre coût, même s’il sera clairement hors de forme.