Espg : Griezmann chambre salement le Barça

Vainqueur 3-0 face à l’Atletico Madrid, le FC Barcelone n’a pas réussi à combler le gap avec le club de la capitale espagnole mardi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après la qualification, Antoine Griezmann s’est permis un petit chambrage pour répondre aux Catalans.

Billet validé non sans mal pour l’Atletico Madrid ce mardi soir. Les Colchoneros se hissent en finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Diego Simeone ont fait le travail lors du match aller et une victoire nette 4-0. Ce mardi soir, lors du match retour, le club de la capitale espagnole s’est fait peur. Le FC Barcelone a su revenir quasiment à hauteur avec une victoire 3-0. Un succès pourtant insuffisant pour passer. Après la rencontre, Antoine Griezmann s’est permis un petit chambrage sur les réseaux sociaux.

Griezmann pique le FC Barcelone

Sur Instagram, le Français a publié une photo de lui avec, en fond, deux joueurs du FC Barcelone allongés à terre accompagnée de la légende suivante : « Cette photo est trop dure ? » Une réponse à un post du FC Barcelone datant du 17 mars 2025. Un tweet du club catalan qui faisait suite à une victoire 4-2 du futur champion en LIGA alors que l’Atletico menait 2-0. Sur ce post, l’équipe du FC Barcelone célébrait sa victoire avec en premier plan Antoine Griezmann stoïque après la rencontre.