ICONSPORT_360940_0049

Espg : Griezmann chambre salement le Barça

Liga04 mars , 10:00
parNathan Hanini
0
Vainqueur 3-0 face à l’Atletico Madrid, le FC Barcelone n’a pas réussi à combler le gap avec le club de la capitale espagnole mardi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après la qualification, Antoine Griezmann s’est permis un petit chambrage pour répondre aux Catalans.
Billet validé non sans mal pour l’Atletico Madrid ce mardi soir. Les Colchoneros se hissent en finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Diego Simeone ont fait le travail lors du match aller et une victoire nette 4-0. Ce mardi soir, lors du match retour, le club de la capitale espagnole s’est fait peur. Le FC Barcelone a su revenir quasiment à hauteur avec une victoire 3-0. Un succès pourtant insuffisant pour passer. Après la rencontre, Antoine Griezmann s’est permis un petit chambrage sur les réseaux sociaux.

Lire aussi

Esp : Le Barça rate de peu une incroyable remontadaEsp : Le Barça rate de peu une incroyable remontada

Griezmann pique le FC Barcelone

Sur Instagram, le Français a publié une photo de lui avec, en fond, deux joueurs du FC Barcelone allongés à terre accompagnée de la légende suivante : « Cette photo est trop dure ? » Une réponse à un post du FC Barcelone datant du 17 mars 2025. Un tweet du club catalan qui faisait suite à une victoire 4-2 du futur champion en LIGA alors que l’Atletico menait 2-0. Sur ce post, l’équipe du FC Barcelone célébrait sa victoire avec en premier plan Antoine Griezmann stoïque après la rencontre.
Une réponse donc du Français ce mardi soir après la demi-finale de Coupe du Roi, 1-1 balle au centre. L’Atletico Madrid et le FC Barcelone croiseront le fer le 5 avril prochain en Liga. L’occasion de départager les deux formations. Cependant, les deux clubs espagnols pourraient se retrouver une nouvelle fois dans une confrontation, cette fois-ci en Ligue des champions. Si le club catalan élimine Newcastle et que les Colchoneros se défont de Tottenham, les deux formations se retrouveront en quart de finale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0248
Coupe de France

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_240718_0134
PSG

PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique

Fabian Ruiz
PSG

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

Fil Info

04 mars , 10:34
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 mars , 10:30
PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique
04 mars , 9:30
PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz
04 mars , 9:00
L'ASSE vise un record fou ce samedi
04 mars , 8:40
Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid
04 mars , 8:20
OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon
04 mars , 8:00
OM : McCourt perd 600 millions d en quatre jours
03 mars , 23:19
PL : Liverpool tombe de très haut

Derniers commentaires

OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon

Nuamah et Mangala, non il ne reviendront surement pas au top pour cette saison

Olise n’a aucune intention de signer au PSG

Lui serait intéressant pourtant

PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato

Ce que dit Riollo aujourd'hui n'a plus grande valeur.

OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

Je te rejoins que c'est surtout le tir de loin, mais il tente souvent l'enroulé 2eme dans ce tir de loin

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

inutile de prendre de risques avec les blessés,notre effectif est suffisant pour trouver la solution

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading