Espg : Griezmann chambre salement le Barça

Vainqueur 3-0 face à l’Atletico Madrid, le FC Barcelone n’a
pas réussi à combler le gap avec le club de la capitale espagnole mardi soir
en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après la qualification, Antoine
Griezmann s’est permis un petit chambrage pour répondre aux Catalans.
Billet validé non sans mal pour l’Atletico Madrid ce mardi
soir. Les Colchoneros se hissent en finale de la Coupe du Roi. Les hommes de
Diego Simeone ont fait le travail lors du match aller et une victoire nette
4-0. Ce mardi soir, lors du match retour, le club de la capitale espagnole
s’est fait peur. Le FC Barcelone
a su revenir quasiment à hauteur avec une
victoire 3-0. Un succès pourtant insuffisant pour passer. Après la rencontre,
Antoine Griezmann s’est permis un petit chambrage sur les réseaux sociaux.
Griezmann pique le FC Barcelone
Sur Instagram, le Français a publié une photo de lui avec,
en fond, deux joueurs du FC Barcelone allongés à terre accompagnée de la légende
suivante : « Cette photo est trop dure ? » Une réponse à un
post du FC Barcelone datant du 17 mars 2025. Un tweet du club catalan qui
faisait suite à une victoire 4-2 du futur champion en LIGA alors que l’Atletico
menait 2-0. Sur ce post, l’équipe du FC Barcelone célébrait sa victoire avec en
premier plan Antoine Griezmann stoïque après la rencontre.
Une réponse donc du Français
ce mardi soir après la demi-finale de Coupe du Roi, 1-1 balle au centre.
L’Atletico Madrid et le FC Barcelone croiseront le fer le 5 avril prochain en
Liga. L’occasion de départager les deux formations. Cependant, les deux clubs
espagnols pourraient se retrouver une nouvelle fois dans une confrontation,
cette fois-ci en Ligue des champions
. Si le club catalan élimine Newcastle et
que les Colchoneros se défont de Tottenham, les deux formations se retrouveront en quart de finale.