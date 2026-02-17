Beye connaît sa grande mission à l'OM

Habib Beye devrait bel et bien devenir le prochain entraîneur de l’OM, suite au maintien de Mehdi Benatia jusqu’à la fin de la saison. L’ancien entraîneur du Red Star sera attendu au tournant.

Alors qu’il vient tout juste de quitter le Stade Rennais, Habib Beye aura la lourde tâche de reprendre les rênes de l’ OM . Le technicien sénégalais ne manquera pas de travail avec des Phocéens en perte totale de repères. Beye aura surtout à cœur de relancer la machine, d’autant que les objectifs restent nombreux en cette seconde partie de saison. L’ancien du Red Star sait, en plus, qu’il n’est pas voué à rester très longtemps sur la Canebière.

Beye, les choses sont claires avec l'OM

Ces dernières heures, Libération en a dit plus sur les conditions de l'arrivée d'Habib Beye à Marseille. Le média indique notamment que le natif de Suresnes aura un contrat allant jusqu'en juin, avec une mission très claire : « finir dans les trois premiers du classement (ce qui vaut une qualification directe pour le tour de poule de Ligue des champions), faute de quoi son bail au sein du club marseillais se terminera. Il viendrait seul, et avec un salaire a minima ».

Sauf rebondissement, Habib Beye sera donc sur le banc dès la prochaine journée de Ligue 1, qui aura lieu vendredi soir et qui verra l’Olympique de Marseille en déplacement sur la pelouse du Stade Brestois.

La crise est profonde sur la Canebière et Beye serait bien inspiré de vite trouver la bonne formule, lui qui sort d’une expérience assez mitigée sur le banc du Stade Rennais. Il devra rapidement remobiliser un vestiaire en perte de confiance et redonner une identité de jeu à son équipe. Il a là une très belle opportunité de prouver sa valeur dans un grand club qu’il connaît bien et relancer sa dynamique personnelle dans un contexte particulièrement exigeant.