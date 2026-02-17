ICONSPORT_272230_0623
Habib Beye

Beye connaît sa grande mission à l'OM

OM17 févr. , 15:30
parHadrien Rivayrand
1
Habib Beye devrait bel et bien devenir le prochain entraîneur de l’OM, suite au maintien de Mehdi Benatia jusqu’à la fin de la saison. L’ancien entraîneur du Red Star sera attendu au tournant.
Alors qu’il vient tout juste de quitter le Stade Rennais, Habib Beye aura la lourde tâche de reprendre les rênes de l’OM. Le technicien sénégalais ne manquera pas de travail avec des Phocéens en perte totale de repères. Beye aura surtout à cœur de relancer la machine, d’autant que les objectifs restent nombreux en cette seconde partie de saison. L’ancien du Red Star sait, en plus, qu’il n’est pas voué à rester très longtemps sur la Canebière.

Beye, les choses sont claires avec l'OM 

Ces dernières heures, Libération en a dit plus sur les conditions de l'arrivée d'Habib Beye à Marseille. Le média indique notamment que le natif de Suresnes aura un contrat allant jusqu'en juin, avec une mission très claire : « finir dans les trois premiers du classement (ce qui vaut une qualification directe pour le tour de poule de Ligue des champions), faute de quoi son bail au sein du club marseillais se terminera. Il viendrait seul, et avec un salaire a minima ».

Lire aussi

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départOM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ
Sauf rebondissement, Habib Beye sera donc sur le banc dès la prochaine journée de Ligue 1, qui aura lieu vendredi soir et qui verra l’Olympique de Marseille en déplacement sur la pelouse du Stade Brestois.
La crise est profonde sur la Canebière et Beye serait bien inspiré de vite trouver la bonne formule, lui qui sort d’une expérience assez mitigée sur le banc du Stade Rennais. Il devra rapidement remobiliser un vestiaire en perte de confiance et redonner une identité de jeu à son équipe. Il a là une très belle opportunité de prouver sa valeur dans un grand club qu’il connaît bien et relancer sa dynamique personnelle dans un contexte particulièrement exigeant.
1
Articles Recommandés
om mccourt se lache al khelaifi et labrune prennent cher mccourt 17 398447
OM

OM : Le clan Tapie dégomme McCourt

ICONSPORT_280447_0034
Premier League

Saka prolonge à Arsenal pour un salaire record

ICONSPORT_259399_0551
OM

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Fil Info

17 févr. , 16:30
OM : Le clan Tapie dégomme McCourt
17 févr. , 16:00
Saka prolonge à Arsenal pour un salaire record
17 févr. , 15:00
OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?
17 févr. , 14:50
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité
17 févr. , 14:30
L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%
17 févr. , 14:00
ASSE : Cette pépite a préféré les Verts à Man Utd
17 févr. , 13:40
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 févr. , 13:39
Monaco sans Ansu Fati et Thilo Kehrer contre le PSG

Derniers commentaires

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Je vais te laisser le dernier mot. Je sens que tu en as besoin. Alors ... c'est cadeau. De mon côté, j'ai mieux à faire que de continuer à m'abrutir en discutant avec toi. Déprime pas trop.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

wahh t'es un poète tu m'as eu... tes punchline sont hard j'ai mal a mon petit cœur. et la marmotte elle met le petit chocolat dans le petit papier ?? va prendre ton suppo et va faire dodo jean charles

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

A ceci près que ça me fait du bien de voir que je n'ai pas une VDM quand je te lis. Tant qu'on peut se comparer à toi, le bonheur ne disparaitra pas dans ce monde.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

de rien si ça peut te faire du bien dans ta VDM mon gatééé

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Merci de confirmer mes propos.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading