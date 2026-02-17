OM : Le clan Tapie dégomme McCourt

L’OM traverse une crise profonde et va devoir trouver la bonne formule pour terminer au mieux cet exercice. Frank McCourt a récemment débarqué à Marseille afin de remettre de l’ordre.

L’Olympique de Marseille est en ébullition. Le club phocéen pensait avoir récemment perdu Mehdi Benatia, mais le Marocain va finalement rester jusqu’à la fin de la saison, convaincu par Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a bien l’intention de reprendre la main au sein de son institution.

C’est aussi la raison pour laquelle Pablo Longoria devrait être quelque peu mis en retrait et qu’Habib Beye s’apprête à devenir le prochain entraîneur phocéen. Si le retour de McCourt à Marseille est jugé plus qu’utile par les supporters et les observateurs de l’ OM , certains déplorent néanmoins la gestion globale de l’Américain.

McCourt en prend pour son grade

Ce n'est pas Rodolphe Tapie qui dira le contraire. Ces dernières heures via son compte X, le petit-fils de Bernard Tapie a en effet poussé un coup de gueule contre McCourt : « McCourt arrive et, en deux jours, tout est réglé… La preuve irréfutable que l’on ne peut pas diriger un club de Ligue 1 depuis les États-Unis…

Tu as beau nommer un président, un directeur général, etc., quand tu es l’actionnaire, tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation et anticiper les problèmes…

Rien à lui reprocher sur son investissement financier à l’OM ; en revanche, je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et de revenir uniquement quand ça part en cou*lle ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il avait été présent à Marseille en continu… »

L’OM, qui traverse donc une période délicate, va néanmoins devoir préparer son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi soir.

Les Phocéens ont encore de belles choses à jouer cette saison, que ce soit une qualification pour la prochaine Ligue des champions ou un sacre en Coupe de France.