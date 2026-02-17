om mccourt se lache al khelaifi et labrune prennent cher mccourt 17 398447

OM : Le clan Tapie dégomme McCourt

OM17 févr. , 16:30
parHadrien Rivayrand
1
L’OM traverse une crise profonde et va devoir trouver la bonne formule pour terminer au mieux cet exercice. Frank McCourt a récemment débarqué à Marseille afin de remettre de l’ordre.
L’Olympique de Marseille est en ébullition. Le club phocéen pensait avoir récemment perdu Mehdi Benatia, mais le Marocain va finalement rester jusqu’à la fin de la saison, convaincu par Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a bien l’intention de reprendre la main au sein de son institution.
C’est aussi la raison pour laquelle Pablo Longoria devrait être quelque peu mis en retrait et qu’Habib Beye s’apprête à devenir le prochain entraîneur phocéen. Si le retour de McCourt à Marseille est jugé plus qu’utile par les supporters et les observateurs de l’OM, certains déplorent néanmoins la gestion globale de l’Américain.

McCourt en prend pour son grade 

Ce n'est pas Rodolphe Tapie qui dira le contraire. Ces dernières heures via son compte X, le petit-fils de Bernard Tapie a en effet poussé un coup de gueule contre McCourt : « McCourt arrive et, en deux jours, tout est réglé… La preuve irréfutable que l’on ne peut pas diriger un club de Ligue 1 depuis les États-Unis…
Tu as beau nommer un président, un directeur général, etc., quand tu es l’actionnaire, tu as besoin d’être présent pour contrôler la situation et anticiper les problèmes…
Rien à lui reprocher sur son investissement financier à l’OM ; en revanche, je lui en veux beaucoup de se détacher du club comme ça et de revenir uniquement quand ça part en cou*lle ! Je suis persuadé que tout cela aurait pu être évité s’il avait été présent à Marseille en continu… »

L’OM, qui traverse donc une période délicate, va néanmoins devoir préparer son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi soir.
Les Phocéens ont encore de belles choses à jouer cette saison, que ce soit une qualification pour la prochaine Ligue des champions ou un sacre en Coupe de France.
1
Derniers commentaires

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Je vais te laisser le dernier mot. Je sens que tu en as besoin. Alors ... c'est cadeau. De mon côté, j'ai mieux à faire que de continuer à m'abrutir en discutant avec toi. Déprime pas trop.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

wahh t'es un poète tu m'as eu... tes punchline sont hard j'ai mal a mon petit cœur. et la marmotte elle met le petit chocolat dans le petit papier ?? va prendre ton suppo et va faire dodo jean charles

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

A ceci près que ça me fait du bien de voir que je n'ai pas une VDM quand je te lis. Tant qu'on peut se comparer à toi, le bonheur ne disparaitra pas dans ce monde.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

de rien si ça peut te faire du bien dans ta VDM mon gatééé

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Merci de confirmer mes propos.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

