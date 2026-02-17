Un génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonce

L’OM devrait officialiser la venue d’Habib Beye dans les prochaines heures. L’ancien entraîneur du Stade Rennais devra prouver qu’il est l’homme de la situation.

L’ Olympique de Marseille traverse quelques turbulences depuis plusieurs jours. Les Phocéens vont finalement pouvoir conserver Mehdi Benatia, ce qui devrait favoriser l’arrivée de l’entraîneur qu’il a choisi : Habib Beye. L’ancien entraîneur du Stade Rennais découvrira ainsi un nouveau club, un club qui compte beaucoup pour lui et qui a besoin d’un homme connaissant parfaitement le contexte marseillais.

Pour certains, le choix de Beye est risqué, son aventure en Bretagne n’ayant pas été pleinement convaincante. Mais cela agace Gilles Favard, qui pense exactement le contraire.

Beye, l'homme qu'il faut à l'OM ?

Sur son compte X ces dernières heures, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots au sujet du probable prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille :

« En quoi le passage de Habib Beye à Rennes serait-il un échec ? Ils sont toujours en course pour les places européennes. Il est victime d’un méli-mélo politique orchestré par Arnaud Pouille, qui n’a qu’une seule chose en tête : mettre les anciens Lensois à tous les postes. »

Un soutien qui fera sans doute plaisir à un Beye déjà sous pression, dont le contrat sera effectif jusqu’à la fin de la saison. Être un pompier de service n’est jamais une tâche facile, surtout dans un club comme l’OM où chaque décision et chaque résultat sont scrutés de près. Il devra rapidement démontrer qu’il est l’homme de la situation, capable de redresser un vestiaire dans la tourmente.

L’OM doit encore valider sa présence pour la prochaine Ligue des champions et peut continuer à rêver d’un titre en Coupe de France. Entre ces deux objectifs, Beye aura la responsabilité de trouver la bonne formule tactique et redonner confiance à ses joueurs.