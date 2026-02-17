Saka prolonge à Arsenal pour un salaire record

A un an de la fin de son contrat avec Arsenal, Bukayo Saka s'apprête à devenir le joueur d'Arsenal le mieux payé de l'histoire en échange d'une prolongation de contrat.

La BBC confirme ce mardi qu'après de longues négociations avec les Gunners, le jeune attaquant international anglais a donné son accord pour prolonger son contrat de cinq ans. Une prolongation qui donne évidemment à une colossale augmentation de salaire, précise Sami Mobkel, journaliste du média de référence anglais. En effet, pour conserver l'attaquant anglais de 24 ans, Arsenal a accepté de faire passer son salaire à 343.000 euros par semaine, devenant ainsi le joueur le mieux payé de la longue histoire des Gunners. Une dépense qui fait tout de même le bonheur des dirigeants de l'actuel leader de Premier League.

Saka ne quittera pas Arsenal de sitôt

Cette saison, Bukayo Saka contribue largement aux performances de l'équipe de Michael Arteta, laquelle est en course pour le titre en Premier League et a fini en tête la première phase de Ligue des champions. Avec sept buts et sept passes décisives en 33 matchs, le joueur qui n'a jamais porté le maillot d'un autre club depuis qu'il s'est mis au football, a vu sa valeur exploser, puisqu' elle est désormais estimée à 150 millions d'euros par Transfermarkt . En réussissant à obtenir la prolongation pour cinq ans de Bukayo Saka, Arsenal fait évidemment un gros effort financier, mais en contrepartie peut finir la saison avec une énorme préoccupation en moins.

Car s'il n'avait pas accepté de prolonger, Bukayo Saka aurait été en position de force lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat. D'autant que quelques grosses cylindrées, dont le PSG et le Real Madrid étaient évoqués dans ce dossier.