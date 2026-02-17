alvarez a bien dit non au psg les raisons sont simples iconsport 247395 0021 385778

Alvarez au PSG, Luis Enrique ne lâche pas l'affaire

Le PSG a déjà de grandes idées en tête pour se renforcer l’été prochain. Julian Alvarez est notamment suivi de près par les champions d’Europe en titre.
Le Paris Saint-Germain reste plus que jamais concentré sur ses objectifs pour la seconde partie de la saison. Cet hiver, le club de la capitale avait choisi de privilégier la stabilité, malgré quelques lacunes. Seul Dro Fernandez a rejoint les rangs franciliens en provenance du FC Barcelone. Mais l’été prochain, tout devrait changer au PSG. Luis Enrique sait que des ajustements importants sont à prévoir, notamment dans le secteur offensif. Parmi les joueurs qui intéressent particulièrement les pensionnaires du Parc des Princes : Julian Alvarez.

Le PSG a encore un coup à faire dans le dossier Alvarez  

Selon les informations d’El Desmarque, le Paris Saint-Germain avait d’ailleurs contacté l’Atlético Madrid cet hiver lors du mercato pour prendre la température, même si le club madrilène ne voulait pas entendre parler d’un départ du champion du monde argentin.
Outre le PSG, Arsenal est également sur le dossier. Problème : Alvarez ne souhaite pas revenir jouer en Angleterre. Il y a aussi le Barça, mais les Catalans ne disposent pas vraiment des fonds nécessaires pour concrétiser l’arrivée de l’ancien joueur de Manchester City.

Pour le moment, la seule offre concrète qu’Alvarez a reçue provient de l’Atlético Madrid, sous la forme d’une prolongation de contrat. La balle est désormais dans le camp de l’Argentin, qui devra peser le pour et le contre pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Par le passé, il avait déjà été proche de rejoindre le Paris Saint-Germain et la prochaine intersaison pourrait être le moment idéal pour concrétiser cette collaboration. Tout reste en tout cas ouvert pour l’instant dans ce dossier XXL, qui tient particulièrement à cœur à Luis Enrique, grand fan de Julian Alvarez.
0
